CGTN

CGTN: China strebt auf seinem Weg zur Modernisierung eine hochwertige Entwicklung an.

Peking, 6. März 2023 (ots/PRNewswire)

Als er sich Sonntagmorgen mit der Presse traf, gab Shan Zenghai, Stellvertreter des14th National People's Congress (NPC) und Chefingenieur der Xuzhou Construction Machinery Group, bekannt, dass sein Unternehmen, ein Bauriese des Landes, jetzt Kräne in neue Höhen hebt.

Die Gruppe hat sich von einem Geheimtipp des Produktionssektors zu einer echten Größe hochgearbeitet und verfügt nun über die vollständigen geistigen Eigentumsrechte aller Schlüsselkomponenten ihrer All-Terrain-Kräne, was der hochwertigen Entwicklung in China neuen Schwung verleiht, so Shan.

Einige Stunden später am Nachmittag begrüßte der NPC-Stellvertreter der Delegation der Provinz Jiangsu aus der ostchinesischen Provinz Jiangsu, einen wichtigen Stellvertreter – President Xi Jinping – der ihnen beratend bei der ersten Sitzung des 14. NPC ARC zur Seite steht, nachdem die höchste Legislaturperiode des Landes seine Jahressitzung in Peking begonnen hatte.

Während der Gruppendiskussion betonte Xi die Bedeutung einer hochwertigen Entwicklung und nannte es als „vorrangig" bei den Modernisierungsbemühungen von China.

Qualität zählt

China strebt im Jahr 2023 ein schnelleres Wirtschaftswachstum von rund 5 Prozent bei besserer Entwicklungsqualität an, da die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt immer mehr an Fahrt aufnimmt. Sie möchten eine Erholungsdynamik aufzubauen und ihre Modernisierungsbemühungen voranzutreiben.

Als einer der Motoren, die das Wirtschaftswachstum von China vorantreiben, ist Jiangsu ein Vorreiter bei den Modernisierungsbemühungen des Landes geworden. Im Jahr 2022 erreichte Jiangsu das BIP 12,28 Billionen Yuan ($1.77 Billionen), ein Anstieg von 2.8-Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und seine wirtschaftliche Produktion machte 10,2 Prozent der Gesamtsumme des Landes aus.

Bei den Gesprächen am Sonntag bekräftigte Xi, was Jiangsu in den letzten fünf Jahren erreicht hat, und rief das Land dazu auf, weiterhin qualitativ hochwertige Entwicklung zu verfolgen.

Als Abgeordneter der Region Jiangsu für den 14. NPC gewählt zu werden, wurde weithin als große Bedeutung interpretiert, die die oberste Führung dem chinesischen Weg der Modernisierung und der Schaffung eines neuen Entwicklungsmusters beschreitet, eine Priorität, die er während einer Inspektionsreise im Jahr 2020 betont hatte.

Damals forderte er Unternehmen auf, die neue Entwicklungsphilosophie anzuwenden und ein neues Entwicklungsmuster anzuwenden, um eine qualitativ hochwertige und nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern, die nicht nur in der Provinz, sondern auch dem übrigen Land zugutekommt.

In den letzten zehn Jahren ist Chinas Wirtschaft sprunghaft gewachsen, wobei eine umweltfreundlichere und effizientere Wirtschaft durch eine Verlagerung des Schwerpunkts auf eine hochwertige Entwicklung ermöglicht wurde. So sank beispielsweise der Energieverbrauch des Landes pro 10.000 Yuan des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2022 um 0,1 % gegenüber dem Vorjahr 2021, während die CO₂-Emissionen pro 10.000 Yuan des BIP laut National Bureau of Statistics um 0,8 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind.

Selbstvertrauen in Wissenschaft und Technologie

Im Bestreben nach qualitativ hochwertiger Entwicklung setzt China auch verstärkt auf technologische Innovation als Haupttreiber für das Wachstum.

Bei einer weiteren Tour durch die Provinz Jiangsu zurück im Jahr 2014 hob Xi die Rolle von Innovation in der wirtschaftlichen Entwicklung hervor und sagte, dass China sich auf Innovation verlassen muss, um eine kontinuierliche und gesunde wirtschaftliche Entwicklung zu erreichen.

Der Präsident forderte eine enge Verbindung zwischen Wissenschaft und Technologie und Wirtschaft sowie eine tiefgreifende Integration zwischen Industrie, Universität und Forschung, um eine nahtlose Verbindung zwischen Industrie und Wissenschaft und Technologie zu erreichen.

Im Jahr 2022 investierte China eine Rekordsumme von 3,09 Billionen Yuan in Forschung und Entwicklung, was eine Steigerung um 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet, was die beschleunigten Bemühungen der Nation zur Verbesserung seiner Innovationsfähigkeit für weitere Durchbrüche sorgen könnte.

Das Land sollte auch weiterhin Anstrengungen unternehmen, Innovationszentren für Industriewissenschaften und Technologie mit globalem Einfluss aufzubauen, so Xi während der Beratungen.

Er betonte auch, dass das ultimative Ziel der Förderung qualitativ hochwertiger Entwicklung darin besteht, den Menschen Glück und Wohlbefinden zu bieten.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-05/Xi-attends-deliberation-of-Jiangsu-delegation-at-legislative-session-1hVrhJvVcDm/index.html

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-china-strebt-auf-seinem-weg-zur-modernisierung-eine-hochwertige-entwicklung-an-301763410.html

Original-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell