CGTN: Warum China der Jugend die Zukunft des Landes anvertraut

Peking (ots/PRNewswire) - China hat sich zum Ziel gesetzt, Weltklasse-Universitäten aufzubauen, die chinesischen Eigenarten Rechnung tragen. Während eines Besuchs an der Renmin-Universität in China am Montag sagte der chinesische Präsident Xi Jinping, dass Chinas Universitäten tief in China verwurzelt sein und nicht einfach ausländische Standards und Modelle ...

mehr