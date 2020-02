Lodge Of Levity GmbH

Was Demokratie mit Fitness zu tun hat, Sorgenkind Bundeswehr und Jenke von Wilmsdorff: ARTIKEL 5 mit Micky Beisenherz - Start der 2. Staffel am 27. Februar bei Magenta TV

Auch in der 2. Staffel von "Artikel 5" ab heute, 27. Februar 2020, mit sechs neuen Folgen bei Magenta TV, nimmt Micky Beisenherz in bewährter Ausführlichkeit die großen Themen unserer Zeit ins Visier und führt die Menschen mit Hirn, Herz, Haltung und Humor durch das Dickicht relevanter Themen. Neu in Staffel 2: Micky Beisenherz talkt mit einem prominenten Gast aus Unterhaltung, Politik und Wissenschaft.

"Artikel 5" am 27.2.2020

Runter von der Couch und mehr Demokratie treiben! Es gibt Menschen, denen fällt es einfach leicht fit zu bleiben, die haben auch kein Problem mit ihrem Gewicht, scheinbar mühelos. Egal was Sie essen oder ob sie viel Sport treiben oder wenig. Und dann gibt es Menschen für die ist das Ganze harte Arbeit und sobald man diese Arbeit schleifen lässt, spürt man die Folgen sofort. Dies ist scheinbar nicht nur beim Thema Fitness der Fall. Wenn ich mir ansehe, was in den letzten Tagen in unserem Land passiert ist, erscheint es mir, als sei es mit Deutschland und der Demokratie ganz ähnlich.

Wir müssen über die Bundeswehr reden!

Das "G 36"-Sturmgewehr funktioniert nicht, die "Tiger"-Hubschrauber müssen am Boden bleiben, fehlende Panzer und Basisausrüstung - bei Fotos unserer Armee holen die Ludolfs die Kleenex aus der Schublade! Wer ist schuld? Und das Image: Mittlerweile freuen sich sogar ausgemachte Pazifisten, wenn man irgendwo liest, dass ein Bundeswehr-Hubschrauber wirklich fliegt.

Zu Gast: Jenke von Wilmsdorff

Er ist härter als das KSK und der Mann der wahnsinnigen Experimente! Er verrät Micky Beisenherz, welches Experiment er noch nicht gemacht hat, warum er als kleiner Junge beim Verteidigungsminister auf dem Schoß saß und warum er weder Grundwehr- noch Zivildienst leisten musste!

Alle neuen Folgen der 2. Staffel und die 10 Folgen der 1. Staffel gibt es hier: https://www.telekom.de/unterhaltung/serien-und-filme/original-und-exklusivserien/artikel-5

Moderator Micky Beisenherz ...

...ist seit Jahren bekannt als Kolumnist und Gag-Autor. Seine Moderationstexte für das RTL-Dschungel-Camp wurden mehrfach ausgezeichnet. Er schrieb Bühnenprogramme für Atze Schröder, war Head-Autor bei der "heute-show" und Gastgeber der ARD-WM-Show "Kwartira".

Genre: Satire-Comedy-Show Länge: 40 min. EA Staffel 2: ab 27.2.2020, 6 Folgen, wöchentlich Sender: Magenta TV & Megathek Moderation: Micky Beisenherz Produktion: Lodge of Levity

