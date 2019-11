Panasonic Deutschland

Panasonic gewinnt mit der HD+ HbbTV Operator App den HbbTV Award

Die HbbTV-Association würdigt mit der Auszeichnung herausragende Leistungen von HbbTV-Anbietern

Mit der HD-Plus HbbTV-OpApp gewinnt Panasonic den HbbTV Award in der Kategorie "Best use of HbbTV for Operator applications" - so entschied die HbbTV-Association, eine weltweite Initiative zur Förderung offener Standards für die Verbreitung interaktiver TV-Dienste, am Donnerstag bei den HbbTV Awards 2019. Ohne zusätzliche Hardware wie ein HD+ Modul oder eine externe Set-Top-Box empfängt der Zuschauer über die App das volle Programm von HD+.

Panasonic bietet die HD+ HbbTV Operator-App für seine Fernsehern aus dem Modelljahr 2019 ab der GXW804-Serie an. Mit der App kann der Zuschauer alle Vorteile der HD+ Komfort-Funktion in höchster Bildqualität nutzen, ohne zusätzliche Hardware kaufen zu müssen. Die Integration von HD+ vereinfacht den täglichen Fernsehkomfort und bietet neue Möglichkeiten und Funktionen. Auf Wunsch kann der Nutzer, der sein Programm via Satellit empfängt, die HD+ HbbTV Operator-App schon bei der Installation aktivieren, so dass sie bei jedem Einschalten des TVs automatisch startet, sich perfekt in die Panasonic Bedienphilosophie integriert und ihre komplette Funktionalität bereitstellt.

In der App enthalten sind alle gängigen freien HD-Sender sowie die im HD+ Sender-Paket enthaltenen 23 privaten HD-, zwei UHD-Sender und den UHD-Event-Sender RTL UHD. Direkt nach der Installation ist die App ohne Registrierung für sechs Monate kostenlos nutzbar. Erst über diesen Zeitraum hinaus fallen die üblichen Kosten für eine HD+ Verlängerung oder das HD+ Abo an.

Die HbbTV Awards wurden am 21. November 2019 auf einer Festveranstaltung im Rahmen des 8. HbbTV Symposiums and Awards vergeben, das die HbbTV-Association in Zusammenarbeit mit der nationalen griechischen TV- und Radioanstalt ERT in Athen ausgerichtet hat. Die Gewinner wurden von einer unabhängigen Jury aus Branchenexperten gewählt. Für den Wettbewerb wurden insgesamt 46 Beiträge aus 13 Ländern eingereicht.

Über Panasonic:

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend unterhält Panasonic inzwischen 582 Tochtergesellschaften und 87 Unternehmensbeteiligungen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2019) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 62,52 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.

