Hamburg (ots) - Panasonic Kopfhörer stehen für hochwertigen Sound, ansprechendes Design und hohen Tragekomfort. Dazu machen viele Extras wie die Aktivierungsmöglichkeit der Sprachsteuerung, Noise Cancelling oder eine extra lange Laufzeit die Bluetooth-Modelle zu perfekten Begleitern für unterwegs. Die Premium-Modelle im neuen Portfolio sind der RP-HTX90N und der RP-HTX20B, die die erfolgreiche HTX Retro-Design Linie erweitern. Hier trifft trendiges Design auf modernste Audiotechnologie. Der RP-HTX90N erfreut Musik- und Modefans jetzt zusätzlich mit Noise Cancelling für ungestörten Musikgenuss und einem Bass-Enhancer für satte Bässe auf Knopfdruck. Der HTX20B setzt die Erfolgsserie als Bluetooth In-Ear-Modell in den angesagten Trendfarben fort. Zudem kommen mit dem On-Ear RP-HF410B und dem In-Ear-Modell RP-NJ310B zwei leistungsstarke Bluetooth-Modelle für Einsteiger auf dem Markt. Für die neuen In-Ear Modelle HTX20B, NJ310B und TCM130 wurde für die Ohrstücke eine neue Passform entwickelt, die jetzt mit dem ergonomischen ErgoFit Gehäuse doppelten Halt für einen besonders sicheren und bequemen Sitz bietet.

Bluetooth Over-Ear RP-HTX90N mit Noise Cancelling und Sprachsteuerung

Der RP-HTX90N macht mit seinem stylischen Look und ausgezeichneter Soundqualität nicht nur Musik- oder Modefreunde glücklich. Für den ungestörten Musikgenuss ist er jetzt zusätzlich mit Noise Cancelling ausgestattet, um Alltagslärm auszublenden. Die extra lange Akkulaufzeit garantiert dabei ein Hörvergnügen von bis zu 24 Stunden. Wer Akku-Leistung sparen möchte oder die Bluetooth-Funktion gerade nicht aktivieren kann, nutzt das 1,2 m lange mitgelieferte Audiokabel. Für Freunde des besonders kräftigen Basses ist der Bass-Enhancer gedacht: er verstärkt tiefe Töne auf Knopfdruck. Ebenfalls auf Knopfdruck kann auf die Sprachsteuerung des Zuspielgerätes zugegriffen werden, sodass die freihändige Bedienung grundlegender Telefon- und App-Funktionen ermöglicht wird.

Bluetooth In-Ear RP-HTX20B für Mode- und Musikfans

Modisch sind die neuen Bluetooth In-Ear Kopfhörer ganz vorne mit dabei: den HTX20B gibt es in Schwarz, Anthrazit, Bordeaux und Camel. Die Trendfarben Dunkelrot und das warme Gelb setzen starke Akzente, die durch die farblich abgesetzten Textilkabel unterstützt werden. Das neu designte, ergonomisch geformte Gehäuse mit doppeltem Halt sorgt für einen besonders bequemen Sitz und macht den Kopfhörer zum äußerst komfortablen Begleiter. Der starke Akku liefert 8 Stunden und 30 Min. Hörgenuss. Wer's eilig hat, den versorgt die Quick-Charge-Funktion in nur 15 Min. mit 80 Min. Laufzeit. Besonders praktisch ist auch das integrierte Mikrofon, das die freihändige Bedienung grundlegender Telefon- und Appfunktionen per Sprachsteuerung ermöglicht. So können Einstellungen geändert oder Informationen abgefragt werden, ohne dass das Smartphone in die Hand genommen werden muss.

Bluetooth On-Ear RP-HF410B: Smarter Begleiter mit Klang- und Akku-Power

Der Bluetooth On-Ear Kopfhörer HF410B kommt im cleanen Design und ist mit nur 130 Gramm das Leichtgewicht unter den Kopfhörern. Der integrierte Hochleistungsakku hält bis zu 24 Stunden, für Eilige sorgt die Quick-Charge-Funktion für 3 Stunden Musikgenuss mit nur 15 Minuten Ladezeit. Beim Nachfolger des HF400B hat sich nicht nur die Akkulaufzeit verbessert, mit einem simplen Tastendruck kann nun auch der Sprachassistent des Zuspielers aktiviert werden. Mit dem für die HF-Serie typischen Schwenk-und Faltmechanismus lassen sich die Kopfhörer zudem bequem in jeder Tasche verstauen. Die lange Akkulaufzeit, die einfache Bedienung und das extrem leichte Gehäuse machen den HF410B zum idealen Outdoor-Begleiter.

Bluetooth In-Ear RP-NJ310B: Preis-Leistungssieger

Der NJ310B ist der richtige Kopfhörer für alle, die einen günstigen, kompakten, bequemen Bluetooth In-Ear für unterwegs suchen. Durch seine ergonomische Form und die drei beiliegenden Silikon-Pass-Stücke kann der Bluetooth In-Ear Kopfhörer individuell angepasst werden und sitzt so angenehm fest im Ohr. Das Bluetooth-Einstiegsmodell hat wie das Step-Up Modell HTX20B das neu designte, ergonomisch geformte Gehäuse, welches bei den neuen In-Ear Modellen für den bequemen, sicheren Halt sorgt. Dass guter Klang nicht teuer sein muss, stellt der HF410B, genauso wie der NJ310B, unter Beweis. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde auch beim Bluetooth In-Ear die Akkulaufzeit erweitert. Die Quick-Charge-Funktion ermöglicht 70 Minuten Hörgenuss nach nur 15 Minuten laden; voll aufgeladen spielt der NJ310B nun 6 Stunden. Auch in diesem Modell gibt es ab sofort die Möglichkeit, den Sprachassistenten über Knopfdruck zu aktivieren.

Kabelgebundenes In-Ear Einsteigermodell RP-TCM130

Für Alle, die nach wie vor lieber ein kabelgebundenes Modell präferieren, gibt es den RP-TCM130E. Mit dem günstigen In-Ear kann dank des Controllers mit Mikrofon bequem telefoniert oder die Musikwiedergabe gesteuert werden. Auf den Tragekomfort muss auch hier nicht verzichtet werden. Das Gehäuse des TCM130 ist wie beim HTX20B und NJ310B ergonomisch geformt.

