70 Jahre WHO: medico international fordert Rückkehr zu menschenrechtlichem Kernauftrag

Frankfurt/Main (ots) - 70 Jahre nach ihrer Gründung droht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Unabhängigkeit und ihre Legitimität als weltweit führende Institution für globale Gesundheit zu verlieren. Das befürchtet die Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international.

»Die Pflichtbeiträge der 194 Mitgliedsländer der WHO, machen nur noch 20 Prozent des Jahresbudgets aus. Aufgrund ihrer ungesicherten Finanzierung gerät die WHO mehr und mehr in die Abhängigkeit von freiwilligen Zuwendungen. Dies ermöglicht es externen Akteuren, massiv Einfluss auf die Ausrichtung der WHO zu nehmen« erläutert Dr. Andreas Wulf, Gesundheitsexperte von medico international.

Unter diesen Bedingungen ist eine angemessene Antwort auf die großen gesundheitlichen Herausforderungen wie globale Epidemien oder die wachsende Resistenz gegen Antibiotika nicht möglich. »Die Gates Stiftung betrachtet Gesundheit mit einem medizinisch-technischen Blick. Dieser Ansatz untergräbt ein breites Verständnis von globaler Gesundheit, das soziale und politische Bedingungen mit berücksichtigt, darunter den Zugang zu sauberem Wasser, die Ausbildung von Fachpersonal die Vermeidung von Krankheiten durch falsche Ernährung und vieles mehr« kritisiert Anne Jung, Gesundheitsreferentin von medico.

Mit immer neuen Freihandelsabkommen, die Menschenrechte den Wirtschaftsinteressen unterordnen, sabotieren die Regierungen der Industrienationen grundlegende Errungenschaften der WHO wie das völkerrechtlich bindende Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs von 2003.

Die WHO darf weder Dienerin oder Dienstleisterin der Wirtschaft noch ihrer Mitgliedsstaaten sein, wenn sie ihren Anspruch erfüllen will, weiterhin als die »führende und koordinierende Institution der Weltgesundheit verstanden zu werden.

medico international fordert die Rückkehr der WHO zu ihrem menschenrechtlichen Kernauftrag, der im Mandat ihrer Gründungsdokumente 1948 verankert wurde.

Benötigt wird eine unabhängige und handlungsfähige Weltgesundheitsorganisation, die Konflikte mit der Wirtschaftspolitik nicht scheut, wenn dort gesundheitsgefährdende Maßnahmen beschlossen oder nicht verhindert werden.

Hintergrund: 70 Jahre WHO. 7 Thesen zur von medico international www.medico.de/who

Für Interviews und Nachfragen:

- Anne Jung, Gesundheitsreferentin medico international: Mobil 0179

123 07 19 oder jung@medico.de

Original-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell