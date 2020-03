Bertrandt AG

Bertrandt launcht CLIFE - die Digital Twin Solution

Neue Leistungen im Bereich Digitalisierung und Smartifizierung

Bild-Infos

Download

Ehningen (ots)

Die Digitalisierung nimmt an Fahrt auf, Automatisierung und Smartifizierung halten Einzug in alle Bereiche. Dadurch können Fehlerquellen reduziert, Qualität erhöht und Effizienz gesteigert werden. Bertrandt bietet mit CLIFE, der Digital Twin Solution, eine Lösung, sich im Datendschungel zurechtzufinden und die Digitalisierung für zukünftige digitale Geschäftsmodelle zu nutzen.

Um den reibungslosen Ablauf eines Prozesses in allen Bereichen der Industrie, Produktion und Logistik zu gewährleisten, ist das harmonische Zusammenspiel unterschiedlicher Einzelkomponenten notwendig. Aufgrund der zunehmenden Datenmenge und den heterogenen Schnittstellen der unterschiedlichen Systeme wird die Auswertung der Prozesse, die meist von Hand durchgeführt wird, immer schwieriger. Die manuelle Auswertung kostet Zeit und Fehler können sich leicht einschleichen. Die Digital Twin Solution CLIFE (Cloud Live Integrated Factory Environment) von Bertrandt setzt genau hier an. CLIFE optimiert diesen Prozess, indem alle Daten einer Anlage zentral aggregiert, benutzerspezifisch und positionsgenau dargestellt, gespeichert sowie ausgewertet werden können.

"Viele unserer Kunden wissen nicht, was ihre Daten wirklich wert sind. Mit CLIFE zeigen wir, dass Maschinen mehr können. Vernetzt man die Daten miteinander, ergeben sich völlig neue Möglichkeiten wie Optimierungspotenziale und digitale Geschäftsmodelle. CLIFE stellt alle Daten einer Anlage oder Flotte transparent dar, bietet einen plattformübergreifenden weltweiten Zugriff auf den Digitalen Zwilling aller Standorte und ermöglicht den Abruf aller relevanten Informationen jederzeit auf einen Blick", sagt Ingo Fanelsa von Bertrandt.

Das Herzstück von CLIFE ist eine intuitiv bedienbare und interaktive 3D-Ansicht als Digitaler Zwilling, der auch Roboter oder Flottenbewegungen jederzeit positionsgenau darstellt. Daten unterschiedlichster Quellen werden übersichtlich und performant visualisiert, so dass sich direkt Handlungsfelder ausmachen lassen. Bei Störungen werden automatisch Benachrichtigungen mit allen relevanten Anlagenzuständen an die verantwortlichen Personenkreise verteilt, um schnelle und umfassende Lösungen herbeizuführen. Diese 3D-Ansicht ist zudem genau auf den Benutzer zugeschnitten. Die wesentlichen Daten und Kennzahlen können individuell und weltweit live abgerufen werden. CLIFE ist zudem mit allen Betriebssystemen kompatibel und kann daher sofort mit jedem Endgerät - PC, Handy, Tablet etc. - eingesetzt werden.

Pressekontakt:

Bertrandt AG

Birkensee 1

71139 Ehningen



Julia Nonnenmacher

Pressesprecherin

Tel.: +49 7034/656-4037

Fax: +49 7034/656-4242

E-Mail: julia.nonnenmacher@de.bertrandt.com

www.bertrandt.com

Original-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuell