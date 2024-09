HAVI Logistics GmbH

Richtung Null: Mit neuen E-Lkw geht HAVI Deutschland den nächsten Schritt seiner Nachhaltigkeitsstrategie

Der Supply Chain- und Logistikspezialist HAVI integriert im letzten Quartal 2024 fünf Elektro-Lkw in seine deutsche Logistikflotte. Damit geht das Unternehmen einen weiteren Schritt in seiner Net Zero Roadmap. Zwei der E-Lkw werden vom 17. bis 22. September auf der IAA Transportation in Hannover zu sehen sein.

Fünf E-Lkw werden bald für HAVI in Deutschland unterwegs sein. Die Fahrzeuge der Marke Scania, mit der HAVI europaweit kooperiert, werden im letzten Quartal 2024 in die Flotte integriert.

Die Lkw haben eine Reichweite von 150 bis 450 Kilometern, abhängig vom Modell, und wurden anteilig durch Bundesfördermittel finanziert. Zu Beginn mit mobilen Ladestationen, später dann mit eigenen Schnell-Ladestationen in den Distributionszentren verfügt HAVI über beste Voraussetzungen für eine durchgängige Elektro-Logistik.

Mit den E-Lkw geht HAVI in Deutschland einen weiteren Schritt in der globalen Nachhaltigkeitsstrategie, für die sich das Unternehmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) angeschlossen hat. Nach LNG-Lkw und -Tankstellen kommen nun Elektro-Lkw mit eigener Ladeinfrastruktur in den Distributionszentren hinzu, um den CO2-Fußabdruck auch durch alternative Antriebe weiter zu verringern. Das große Ziel: Bis 2050 möchte HAVI CO2-Emissions-neutral aufgestellt sein.

Die Fahrzeuge sind dabei Teil einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie, die innovative Gebäudetechnik, klimaschonende Routenplanung und ein zirkuläres Supply-Chain-Modell umfasst, das Beschaffung, Lagerung, Lieferung und Recycling beinhaltet. In der Analyse setzt HAVI eine eigene Softwarelösung ein, die die Messdaten aus alle relevanten Quellen auf einen Blick zusammenführt und so den Fortschritt in Sachen Nachhaltigkeit transparent und messbar macht. Ziel ist es, am Ende die gesamte Lieferkette nachhaltig zu gestalten - sowohl für HAVI selbst als auch als Dienstleistung für Kunden.

McDonald's ist von der aktuellen Entwicklung bei seinem Supply-Chain-Partner begeistert. Diana Wicht, Supply Chain Lead bei McDonald's Deutschland LLC: "Mit den neuen E-Trucks ergänzt HAVI die gemeinsame Logistikinfrastruktur um einen weiteren zentralen Baustein, der sich auch positiv auf die Nachhaltigkeitsziele von McDonald's auswirkt. Darüber hinaus können wir mit dem Angebot an Stromladesäulen für unsere Gäste an bislang schon 600 McDrive® Standorten einen weiteren Beitrag zu nachhaltiger Mobilität leisten."

Stavroula Ekoutsidou, Vorsitzende der Geschäftsführung HAVI Deutschland unterstreicht: "Wir wollen ein Vorreiter für nachhaltige Supply Chain Dienstleistungen werden und gehen jetzt mit den E-Lkw den nächsten Schritt. So stellen wir sicher, dass unsere Kunden in ihren Branchen neue Standards in Sachen Nachhaltigkeit setzen können."

Die ersten HAVI E-Lkw werden auf der IAA Transportation Hannover vom 17. - 22. September präsentiert.

HAVI ist ein weltweit tätiges Privatunternehmen, das Menschen mit Ideen, Daten mit Erkenntnissen, Angebot mit Nachfrage, Restaurants mit Lieferungen und letztendlich Menschen mit den Produkten zusammenbringt, die sie lieben. Das Unternehmen bietet hohe Fachkompetenz und operative Exzellenz bei der Beschaffung, Lagerung und Lieferung von Produkten - zusammen mit leistungsstarken digitalen Analysen und Erkenntnissen. HAVI wurde 1974 gegründet, beschäftigt über 10.000 Mitarbeitende und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern. Zu den Geschäftsbereichen von HAVI gehören Supply Chain, tms und Stanley. Das Geschäftsportfolio umfasst Beschaffungs- und Supply Chain Services, umfassende Marketing- und Werbedienstleistungen sowie Produktinnovationen. In Deutschland ist HAVI an neun Standorten mit rund 1400 Mitarbeitenden präsent. Zu den Kunden zählen unter anderem McDonald´s, Nordsee und Vapiano.

In Deutschland ist HAVI an insgesamt 9 Standorten mit rund 1.400 Mitarbeitern vertreten. Nachhaltigkeit steht im Fokus des Supply Chain Spezialisten für die Systemgastronomie. Mit seinem Beitritt zur Science Based Targets initiative (SBTi) hat HAVI sich offiziell verpflichtet, seinen CO2-Fußabdruck noch weiter zu verringern. Dafür setzt das Unternehmen unter anderem auf die hauseigene LNG-LKW-Flotte in Deutschland, zwei eigene LNG-Tankstellen, nachhaltige Gebäudetechnik mit CO2-neutralen Kälteanlagen, 100 Prozent Grünstrom, Wärmerückgewinnung und innovative Recycling- und Waste Management Services.

