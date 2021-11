aposcope

Apothekenteams wollen Comeback für Bürgertests, Impfpflicht und 3G in der Apotheke

Kampf gegen vierte Welle

Berlin (ots)

Das Brechen der vierten Corona-Welle ist das Gebot der Stunde. Geht es nach dem Apothekenpersonal, kommen dafür drastische Maßnahmen in Betracht, und zwar auch in der Apotheke. So spricht sich die Mehrheit der Teams in einer aktuellen aposcope-Befragung für eine Impf- oder zumindest Auskunftspflicht aus. Zugang zur Offizin soll es außerdem nur nach 3G-Regel geben.

Geimpft oder genesen - das ist in zahlreichen Restaurants, Bars und Co. bereits die Grundvoraussetzung für den Einlass. Und auch unter den Apothekenteams gilt die 2G-Regel als wirksamste Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie. Für die Apotheke selbst ist 2G derzeit kein Thema. Doch die Mehrheit der Apotheker:innen und PTA (57 Prozent) pocht zumindest auf 3G, um die Mitarbeiter:innen zu schützen. Denn schon jetzt haben die Krankmeldungen der Kolleg:innen zugenommen, bestätigen 43 Prozent der Befragten - im Vormonat waren es noch 32 Prozent. Die Zahl der Corona-Verdachtsfälle im Team hat sich im Vergleich zum Vormonat auf 12 Prozent verdoppelt, die Zahl der bestätigten Infektionen von 6 auf 13 Prozent ebenfalls deutlich erhöht. Jede/r zweite Befragte hat folglich Angst, sich selbst mit dem Virus zu infizieren.

Aus der Krise führt indes nur die Impfung, sind die Apothekenteams überzeugt. Um das Impftempo wieder voranzutreiben, kommt für mehr als sieben von zehn Befragten (71 Prozent) auch eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal infrage - Apothekenmitarbeiter:innen sollten dabei eingeschlossen werden (70 Prozent). Alternativ sprechen sich die Teilnehmer:innen mehrheitlich (67 Prozent) für eine Auskunftspflicht zum Impfstatus für das Apothekenpersonal aus. Daneben befürworten 77 Prozent Booster-Impfungen für alle Erwachsenen, fast genauso viele wollen sich selbst definitiv eine Auffrischungsimpfung geben lassen.

Das Problem: Viele Geimpfte wiegen sich bereits in Sicherheit und halten sich daher häufig nicht mehr an die Schutzmaßnahmen, kritisieren 79 Prozent. Dazu zählt auch regelmäßiges Testen. Folglich sind die befragten Apotheker:innen und PTA mehrheitlich (62 Prozent) für ein Comeback der kostenlosen Bürgertests, ohne deren Abschaffung es ihnen zufolge jetzt nicht so hohe Fallzahlen gegeben hätte (51 Prozent).

Geht es um die Frage nach der Impfung von Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren, sind die Teams gespalten. Während mehr als jede/r Dritte (36 Prozent) erst eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission abwarten würde, würde ein Viertel der Befragten (26 Prozent) eine Kinderimpfung bei einer ärztlichen Empfehlung in Betracht ziehen. Jeweils 16 Prozent würden ihr Kind sofort oder grundsätzlich nicht impfen lassen.

Hinweis zur Methodik

An der aposcope-Umfrage nahmen am 8. und 9. November insgesamt 300 verifizierte Apotheker:innen und PTA teil.

Wir erheben und analysieren Daten von Apotheker:innen und PTA. Ein eigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen. aposcope vertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft, effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebot der EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.

