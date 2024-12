Frankfurt Digital Finance

Frankfurt Digital Finance 2025

Frankfurt am Main

Europas Finanzindustrie braucht Initiative: Gemeinsam eine wettbewerbsfähige Zukunft gestalten

"Jetzt ist der Moment, in dem Europa geschlossen handeln und das Potenzial seiner Finanzindustrie entfesseln muss", sagt Corinna Egerer, Gründerin von Frankfurt Digital Finance, die am 12. und 13. Februar 2025 ins Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt am Main einlädt. Der Zeitpunkt könnte kaum bedeutender sein: Nach den US-Präsidentschaftswahlen und den bevorstehenden Neuwahlen in Deutschland wird Europa auf den Prüfstand gestellt. Unter dem Motto "Time to act, Europe! Unleashing the potential of the financial industry" diskutieren deshalb hochkarätige Sprecher wie Sprecher wie Christiana Riley (Regional Head of North America, Santander), Philippe Oddo (Geschäftsführender Gesellschafter und Vorstandsvorsitzender, ODDO BHF), Alexandre Prot (Co-Founder, Qonto), Nicola Beer (Vizepräsidentin, EIB), Burkhard Balz (Vorstand, Deutsche Bundesbank) und Dr. Tamaz Georgadze (CEO und Mitgründer, Raisin) über die Zukunft des europäischen Finanzplatzes.

Im Fokus der sechsten Ausgabe der Konferenz stehen zentrale Themen wie die Innovations- und Transformationsfinanzierung in Europa, Rahmenbedingungen wie die Kapitalmarktunion, Wachstumsstrategien für die Finanzindustrie, die Bedeutung europäischer Champions sowie der Aufbau eines starken digitalen Mittelstands. Parallel dazu beleuchten die Sessions am ersten Konferenztag aktuelle Tech-Trends in der europäischen Finanzbranche wie beispielsweise Künstliche Intelligenz, Electronic Securities und Crypto & Digital Assets.

European Fintech Day: Bühne für Innovation und Zusammenarbeit

Auch 2025 bildet der zweite Konferenztag den Rahmen für den European Fintech Day, der Startups und Scaleups aus den führenden Fintech-Hubs Europas mit potenziellen Kunden, Partnern und Investoren zusammenbringt. Hier geht es darum, Wachstum in und aus Europa zu fördern: einerseits durch direkte Finanzierungsmöglichkeiten aber auch durch das Ausloten von Kollaborationspotentialen zwischen etablierten Instituten und jungen Unternehmen.

Die Teilnehmer erwarten Pitch Sessions mit Fintechs aus ganz Europa, einen Marktplatz für innovative Lösungen und exklusive Master Classes, in denen renommierte Experten tiefgehende Einblicke in zukunftsweisende Technologien und Geschäftsmodelle geben. Als Treffpunkt für VC-Investoren bietet die Veranstaltung ein separates Investoren-Meet-Up und Bühneninterviews mit Scale-Ups und deren Investoren.

Ein Austausch über Grenzen hinweg

Seit ihrer Gründung im Jahr 2020 hat sich die Frankfurt Digital Finance als eine der bedeutendsten Plattformen für die Finanzindustrie in Europa etabliert. Die Konferenz verbindet Tradition mit Innovation und bringt Akteure aus unterschiedlichsten Bereichen zusammen - von Startups über etablierte Banken bis hin zu Investoren. Ziel ist es, die digitale Transformation der Branche aktiv zu begleiten sowie eine nachhaltige Vision für die Zukunft der europäischen Finanzindustrie zu entwickeln. Durch inspirierende Keynotes, praxisorientierte Workshops und vielfältige Networking-Möglichkeiten fördert die Veranstaltung den Austausch über Branchen- und Ländergrenzen hinweg.

