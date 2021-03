CLARK

World Consumer Day 2021: Digitale Services gefragter denn je

Frankfurt (ots)

Seit 1960 macht der World Consumer Day darauf aufmerksam, dass alle Konsumenten Rechte und Bedürfnisse haben, die respektiert und geschützt werden müssen. Beispielsweise sollte jeder Konsument umfangreiche Informationen zu allen Produkten und Services besitzen. Dieses Jahr steht der Tag jedoch vor allem im Fokus der anhaltenden globalen Pandemie, wie eine bevölkerungsrepräsentative Studie des digitalen Versicherungsmanagers CLARK, in Zusammenarbeit mit YouGov, aufzeigt: Für fast jeden Zweiten Deutschen (42 Prozent) sind digitale Kommunikationskanäle - vor allem in Hinblick auf die Pandemie - wichtiger geworden [1]. Doch wie genau beeinflusst Corona unser Konsumverhalten?

Hohe Ansprüche an einen guten digitalen Service

Über ein Drittel der CLARK-Studienteilnehmer (35 Prozent) kauft durch die anhaltende Pandemie mehr online ein. 37 Prozent der Befragten geben weiterhin an, sich beim Einkaufen in Fußgängerzonen und Geschäften nicht mehr ganz wohl zu fühlen. Während die Nachfrage nach digitalen Services rasant ansteigt, wachsen auch die Ansprüche an die Dienstleister: Konsumenten erwarten, dass digitaler Service gleichzeitig sicher, transparent, zuverlässig und persönlich ist. Denn obwohl digitale Services sehr gefragt sind, wünschen sich 23 Prozent der Befragten der CLARK-Studie bei Dienstleistern, wie zum Beispiel bei Versicherungsunternehmen, auch einen persönlichen Ansprechpartner.

Interesse wächst besonders in älteren Altersgruppen

Gerade in der Altersgruppe 55 Jahre und älter steigt die Nachfrage nach digitalen Services besonders stark an. Ganze 46 Prozent jener Altersgruppe gaben im Rahmen der CLARK-Studie an, dass ihnen während der Corona-Pandemie digitale Kommunikationsangebote wichtiger geworden sind. Damit gewinnt das digitale Angebot in der Altersgruppe 55 Jahre und älter mehr Zustimmung als in jeder anderen Altersgruppe!

Darüber hinaus zeigt die CLARK-Studie einen weiteren interessanten und vor allem relevanten Konsumtrend auf: das Verlangen nach einem persönlichen Ansprechpartner findet in den älteren Altersgruppen mit Abstand am meisten Zuspruch. Während sich nur knapp jeder Zehnte (13 Prozent) der 25- bis 34-Jährigen nach dieser besonderen Form des Services sehnt, wünscht sich knapp jeder Dritte (30 Prozent) 55+ einen persönlichen Ansprechpartner. Die persönliche Komponente darf bei digitalen Services auf gar keinen Fall vernachlässigt werden.

Auch Dienstleister müssen nachziehen

Den Spagat zwischen ständiger digitaler Erreichbarkeit und gleichzeitig individuellen, persönlichen Services müssen heute nicht nur Einzelhändler bewältigen, sondern auch Dienstleister, wie zum Beispiel Versicherungen: "Unser Ziel ist es, mit unseren digitalen Versicherungs-Lösungen das Leben unserer Kunden einfacher zu machen", so der COO und Co-Gründer von CLARK, Dr. Marco Adelt. "Denn warum sollen wir online banken, daten und shoppen, aber Versicherungen noch in Papierform managen?"

Einen guten ersten Überblick über Versicherungen aller Art oder auch Altersvorsorgestrategien geben Ratgeberartikel im Web, die oft auch die Möglichkeit bieten, online die Kosten verschiedener Versicherungen zu vergleichen. Doch das ersetzt keine persönliche Beratung: "Deswegen bieten wir bei CLARK direkt in unserer APP die Möglichkeit eine persönliche und individuelle Beratung per Telefon, Chat oder Mail von einem unserer Versicherungsexperten zu erhalten. Denn jeder Mensch hat eine ganz individuelle Arbeits- und Lebenssituation, die verschiedene Anforderungen an eine Versicherung mit sich bringt", so Adelt abschließend.

Hinweis zur Studie: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 1008 Personen zwischen dem 20. und 25.01.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Original-Content von: CLARK, übermittelt durch news aktuell