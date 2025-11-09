Deutscher Turner-Bund e. V. (DTB)

Turn-Stars beim "kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens"

Rund 600 Kinder erleben unvergesslichen Tag beim Turn-Klubb zu Hannover

Hannover (ots)

Mit rund 85.000 teilnehmenden Kindern war der bundesweite "kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens" am zweiten Novemberwochenende ein voller Erfolg. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hat gemeinsam mit der Bewegungsinitiative kinder Joy of Moving Kinder in ganz Deutschland eingeladen, spielerisch die Welt des Kinderturnens zu entdecken. In über 840 Vereinen fanden tolle Veranstaltungen rund um Bewegung, Spaß und Turnen statt - besonders groß gefeiert wurde das Event in Hannover, wo am 9. November im Turn-Klubb zu Hannover rund 600 Kinder einen unvergesslichen Tag mit den Stars des Turn-Teams Deutschland erlebten - ganz nach dem Motto "Von und mit den Großen lernen".

Mit einem abwechslungsreichen Programm, das viele Kinderaugen zum Strahlen brachte, präsentierte sich der Turn-Klubb zu Hannover als hervorragender Gastgeber. Ein besonderes Highlight war der Besuch des Turn-Teams Deutschland, das die Kinder nicht nur mit spektakulären Darbietungen begeisterte, sondern auch spannende Tipps für sie hatte. Neben dem amtierenden Vize-Europameister am Reck und kinder Joy of Moving-Botschafter Andy Toba konnten sich die Kinder auf weitere Top-Stars freuen: die Europameisterin am Sprung 2025 Karina Schönmaier, die Olympia-Vierte Margarita Kolosov, der Europameister am Barren 2025 Nils Dunkel, der Europameister im Mixed Team 2025 Timo Eder sowie die Junioren-Weltmeisterin im Synchron-Trampolinturnen 2023 Maya Möller.

Bereits seit 2017 feiern die Deutsche Turnjugend (DTJ) und der Deutsche Turner-Bund am zweiten Novemberwochenende den Tag des Kinderturnens. Jedes Jahr beteiligen sich deutschlandweit hunderte Vereine an der Aktion und öffnen ihre Türen, um Kindern einen bewegt-bewegenden Tag zu bescheren. Die Initiative kinder Joy of Moving ist dieses Jahr bereits zum fünften Mal als Partner des DTB dabei. Unter dem Motto "Tierische Turn-Weltreise" konnten die Kinder in die faszinierende Welt der Tiere eintauchen und sich als purzelbaumschlagende Pandas, bauchrutschende Pinguine oder seilspringende Kängurus ausprobieren. An verschiedenen Stationen entdeckten sie auf spielerische Weise die Welt des Turnens und erhielten zum Abschluss eine Urkunde. Der "kinder Joy of Moving-Turnparcours" stellte ein weiteres Highlight des Events in Hannover dar. Er bot den Kids die Möglichkeit, sich an vielen Turnelementen auszuprobieren: So konnten sie sich z.B. am Hindernissprung, Radschlagen und Purzelbaum versuchen oder sich der Balance-Challenge stellen. Der Parcours bietet alles, um Kinder mit Spaß für Bewegung und Turnen zu begeistern.

Friederike Heller, Vorsitzende der Deutschen Turnjugend, zeigte sich begeistert vom Aktionstag: "Der 'kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens' ist jedes Jahr für viele Vereine eine tolle Gelegenheit, sich und das Kinderturnen zu präsentieren. Der DTB und die DTJ machen sich gemeinsam mit ihren Landesturnverbänden und Landesturn(er)jugenden für die Bewegungsförderung aller Kinder stark - und wir haben hier heute in Hannover einen ereignisreichen Tag mit vielen begeisterten Kids erlebt."

Auch Martin Hartmann, Vize-Präsident des DTB, betonte: "Der Tag des Kinderturnens hat wieder gezeigt, wie wichtig Turn-Angebote für Kinder sind. Wie keine andere Sportart fördert das Kinderturnen alle wichtigen motorischen Grundfertigkeiten und -fähigkeiten wie Laufen, Springen, Werfen oder Rollen. Kinderturnen als die motorische Grundlagenausbildung trägt zur gesunden Entwicklung von Kindern bei. Deshalb freue ich mich über die Partnerschaft von kinder Joy of Moving mit dem DTB im Kinderturnen. Gemeinsam motivieren wir viele Kinder zu mehr Bewegung und machen den Turnsport bekannter."

Original-Content von: Deutscher Turner-Bund e. V. (DTB), übermittelt durch news aktuell