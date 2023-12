Nasuni

Nasuni von DCIG als führendes Unternehmen für seine cloudbasierte NAS-Konsolidierungslösung anerkannt

Boston (ots/PRNewswire)

Ein neuer Bericht unterstreicht die grenzenlose Speicherkapazität, den globalen Zugriff auf Dateidaten, das zentralisierte Speichermanagement, den Datenschutz und die gemeinsame Nutzung von Dateien für eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern und Standorten von Nasuni

Nasuni, ein führender Anbieter für hybride Cloud-Speicherlösungen, kündigte heute an, dass DCIG die Nasuni File Data Platform im Bericht 2024-25 DCIG Top Five Enterprise Cloud-based NAS Consolidation Solutions als eine der „fünf besten Speicherlösungen" anerkannt hat.

Aufgrund exponentiell wachsender Datenmengen, steigen die Kosten in Unternehmen für Hardware, Software, Verwaltung und Wartung. Zudem gibt es zahlreiche Datensilos ohne globalen Einblick in Dateidaten der verschiedenen NAS-Geräte (Network Attached Storage). Cloudbasierte NAS-Konsolidierung hingegen basiert auf einem softwaredefinierten Speicher auf Unternehmensebene und migriert Dateidaten von verschiedenen Servern und NAS-Geräten in eine cloudbasierte Speicherplattform.

"Nasuni's File Data Platform ist nativ für die Cloud gebaut und setzt die Objektspeicherung in den Mittelpunkt der softwaredefinierten Architektur", sagte Todd Dorsey, leitender Analyst für Speicher und Autor des Berichts von DCIG. „Unternehmen können alte Datei-Infrastrukturen, die aus mehreren Dateiservern, NAS, Datenschutz und Management-Toolsets bestehen, durch ein einziges globales Dateisystem ersetzen."

DCIG bewertete 31 softwaredefinierte Speicherlösungen im Hinblick auf konsolidiertes cloudbasiertes NAS und erkannte Nasuni als eine der fünf besten Lösungen an, da sie drei entscheidende Merkmale umfasst:

Flexible, cloudbasierte Architektur – Nasuni ist kompatibel mit allen beliebten Cloudspeicher-Anbietern und führenden Lösungen für private Cloud-Speicherung und bietet Unternehmen somit die Flexiblität, die für sie beste Cloudlösung zu nutzen. Das patentierte UniFS Global File System organisiert Dateidaten, Metadaten und Snapshots innerhalb des Cloudspeichers, während das Nasuni Orchestration Center (NOC) als Steuerungsebene dient, die Dateisynchronisation, Monitoring, Analyse und Abstimmung der Dateiplattform des Unternehmens bietet.

– Nasuni ist kompatibel mit allen beliebten Cloudspeicher-Anbietern und führenden Lösungen für private Cloud-Speicherung und bietet Unternehmen somit die Flexiblität, die für sie beste Cloudlösung zu nutzen. Das patentierte UniFS Global File System organisiert Dateidaten, Metadaten und Snapshots innerhalb des Cloudspeichers, während das Nasuni Orchestration Center (NOC) als Steuerungsebene dient, die Dateisynchronisation, Monitoring, Analyse und Abstimmung der Dateiplattform des Unternehmens bietet. Edge-Leistung – Unternehmen nutzen Instanzen von Nasuni Edge als VM (Virtual Machine), um traditionelle Dateiserver und NAS zu ersetzen. Diese Edge-Instanz dient als leichter Zugangspunkt zum Cloudspeicher und unterstützt Hypervisor wie VMware ESXi, Microsoft Hyper-V und Nutanix AHV. Nasuni stellt aktive Dateien für Nutzer und Anwendungen dynamisch in den Cache für schnellen Zugriff, was das Problem der Cloudlatenz und Ausstiegskosten beseitigt und zugleich den Fußabdruck eines lokalen Speichers reduziert.

– Unternehmen nutzen Instanzen von Nasuni Edge als VM (Virtual Machine), um traditionelle Dateiserver und NAS zu ersetzen. Diese Edge-Instanz dient als leichter Zugangspunkt zum Cloudspeicher und unterstützt Hypervisor wie VMware ESXi, Microsoft Hyper-V und Nutanix AHV. Nasuni stellt aktive Dateien für Nutzer und Anwendungen dynamisch in den Cache für schnellen Zugriff, was das Problem der Cloudlatenz und Ausstiegskosten beseitigt und zugleich den Fußabdruck eines lokalen Speichers reduziert. Datensicherheit und Datenschutz – Nasuni verschlüsselt alle Daten, Metadaten und Snapshots während der Übertragung und im Ruhezustand mit einer AES-256-Verschlüsselung und verwendet ein Zero-Trust-Sicherheitsframework. Dabei schützt Nasuni Daten mit einer kontinuierlichen Versionierung vor Ransomware-Angriffen, so dass keine separaten Backup-Prozesse erforderlich sind und Unternehmen frühere Dateien, Ordner, Volumina oder Systeme aus der Zeit vor einem Angriff mit höchster Präzision wiederherstellen können.

"Die Anforderungen der heutigen führenden Unternehmen erfordern eine skalierbare cloudnative Lösung, die traditionelles NAS ersetzt, Risiken reduziert und die Cloud-Ausgaben optimiert", sagte David Grant, Präsident von Nasuni. „Die Anerkennung von Nasuni als eine der fünf besten cloudbasierten NAS-Konsolidierungslösungen durch DCIG ist ein Beweis für die Vision unseres Unternehmens und des Wertes, den unsere Plattform unsern Kunden bietet."

Diese Ankündigung folgt auf ein Jahr des rasanten Wachstums und der Expansion von Nasuni, das jetzt über 800 Unternehmenskunden in über 70 Ländern bedient, einschließlich mehrerer Fortune-500-Unternehmen. Im letzten Jahr überschritt das Unternehmen die Marke von 100 Mio. US-Dollar in wiederkehrenden Einnahmen und setzte diesen Trend fort. Im Jahr 2023 präsentierte das Unternehmen neue Integrationen mit Microsoft Sentinel, eine erweiterte Partnerschaft mit dem Lösungsanbieter Presidio, eine Partnerschaft mit dem Energielösungsanbieter Cegal, sowie die Ernennung von Pete Agresta als Leiter des Vertriebs, Jim Liddle als Leiter für Innovationen und Asim Zaheer als Leiter der Marketingabteilung.

Den Bericht können Sie hier herunterladen.

Über Nasuni: Nasuni ist ein führendes Unternehmen für hybride Cloudspeicherlösungen, die Unternehmenswachstum ermöglichen. Hauptmerkmale sindeinfache Skalierbarkeit, eingebaute Sicherheit und eine schnelle Edge-Performance durch eine einzigartige cloudnative Architektur. Die Nasuni File Data Platform liefert Geschäftsexzellenz durch Konsolidierung von NAS und Backup, sowie die Beseitigung von Datensilos. Die Lösung vereinfacht die Verwaltung von Dateidaten und bietet Flexibilität, ohne dass Anwendungen oder Betriebsabläufe geändert werden müssen. Die eingebaute Sicherheit bietet proaktiven Schutz und schnelle Wiederherstellung, sodass das Risiko von schwerwiegenden Auswirkungen eines Ransomware-Angriffs und anderen Krisen reduziert wird. Der synchronisierte Zugang zu Dateidaten an jedem Ort gewährleistet die Nutzerproduktivität und unterstützt so Remote Work und hybrides Arbeiten. Durch die Nutzung von Objektspeicherung werden Daten konsolidiert und für Content-Intelligence-Tools sowie KI-Workflows optimiert.

Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Nasuni, darunter Marktführer in den Bereichen Fertigung, Bau, Energie, Verbrauchsgüter und der öffentliche Sektor. Der Firmensitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts in den USA,das Unternehmen stellt Dienstleistungen in über 70 Ländern bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

