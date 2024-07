HONOR

HONOR launcht neues Magic V3

Bild-Infos

Download

Shenzhen, China (ots)

Schlankere und leistungsstärkere Foldables HONOR Magic V3 und HONOR Magic Vs3 setzen neue Maßstäbe

HONOR, weltweit führender Anbieter smarter Technologien, hat die neue Generation faltbarer Premium-Smartphones vorgestellt: Das HONOR Magic V3 vereint modernste Technologie mit einem ultradünnen Design. Das HONOR Magic Vs3 hingegen überzeugt mit einem attraktiven Preis und einem umfassenden Benutzererlebnis - der ideale Einstieg in die Welt der faltbaren Bildschirme.

"Mit der HONOR Magic V3 Serie setzen wir neue Maßstäbe für schlanke, faltbare Smartphones", sagt George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd. "HONOR ist Innovationstreiber in diesem Bereich und bietet ein außergewöhnliches Benutzererlebnis. Schlankes Design und Leichtigkeit erreichen ein Niveau, das bisher klassischen Flaggschiff-Modellen vorbehalten war. Die HONOR Magic V3 Serie definiert mit ihrem ultradünnen Gehäuse und dem Premium-Design neu, was ein faltbares Smartphone ausmachen sollte."

Noch dünner, noch leistungsstärker

Das HONOR Magic V3, das faltbare Flaggschiff der neuen Generation, ist mit einer Faltdicke von 9,2 mm[1] das dünnste seiner Art. Mit nur 226 g[2] ist es sogar leichter als viele klassische Flaggschiffe. Auch das HONOR Magic Vs3 überzeugt mit einer Dicke von 9,8 mm[3] und einem Gewicht von 229 g[4] und ist damit branchenführend bei den nach innen faltbaren Smartphones mit großem Bildschirm.

Auch in Sachen Akkulaufzeit setzt das HONOR Magic V3 neue Maßstäbe: Der neue, verbesserte Silizium-Karbon-Akku der dritten Generation bietet eine hohe Kapazität von 5150 mAh[5] und sorgt dafür, dass das Gerät auch bei starker Belastung problemlos einen ganzen Tag durchhält. Sowohl das HONOR Magic V3 als auch das HONOR Magic Vs3 unterstützen 66 W Schnellladen per Kabel und 50 W schnelles kabelloses Laden[6].

Brillante Momente in hoher Bildqualität festhalten

Die HONOR Magic V3 Serie erfüllt selbst als leichtes Klapphandy höchste Ansprüche an die Bildqualität. Ausgestattet mit dem Falcon Camera System, AI Motion Sensing Capture und einem Periskop-Teleobjektiv, ermöglicht die HONOR Magic V3 Serie beeindruckende Aufnahmen. Das HONOR Magic V3 verfügt über eine 50-MP-Weitwinkelkamera mit der größten f/1.6-Blende unter den faltbaren Handys. Trotz seines extrem dünnen und leichten Gehäuses enthält es ein Periskop-Telefoto-Kameramodul mit bis zu 100-fachem Zoom[7]. Der vielseitige Flex-Modus ermöglicht die freihändige Nutzung in verschiedenen Situationen.

Wegweisende Technologien für optimalen Augenschutz

HONOR investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung und hat mehrere führende Augenschutztechnologien für Smartphones entwickelt. Die HONOR Eye Comfort Display Technologie der HONOR Magic V3 Serie kombiniert PWM Dimming, Dynamic Dimming, Circadian Night Display, Natural Tone Display und Hardware-Level Low Blue Light Technology und unterstützt einen umfassenden und aktiven Augenschutz.

Einzigartige Möglichkeiten dank künstlicher Intelligenz

Die HONOR Magic V3-Serie ist mit dem neuesten MagicOS 8.0.1 ausgestattet. Die Software bietet personalisierte Dienste, die auf den Vorlieben des Nutzers basieren und durch plattformbasierte KI-gestützte Absichtserkennung ermöglicht werden. So genießen Nutzer der HONOR Magic V3 Serie eine komfortable Bedienung und ein verbessertes Großbildschirmerlebnis.

Farben, Preise und Verfügbarkeit

Die HONOR Magic V3 Serie erscheint in mehreren eleganten Farben, darunter Schwarz und Grün. Das HONOR Magic V3 ist zudem in einem exklusiven Rotbraun verfügbar. Zunächst erscheinen das HONOR Magic V3 und das HONOR Magic Vs3 in China, zu Preisen zwischen 8.999 RMB und 10.999 RMB je nach Modell und Ausstattung. Die Magic V3-Serie wird in diesem Jahr auch in Europa erscheinen.

[1] Angaben von HONOR Lab. 9,2 mm beziehen sich auf die Dicke im gefalteten Zustand. Die Gesamtdicke beinhaltet nicht die inneren und äußeren Displayschutzfolien sowie den erhöhten Teil der Kamera. Die tatsächlichen Daten können je nach Konfiguration, Herstellungsprozess und Messmethode variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Gerät.

[2] Daten aus den HONOR Laboren

[3] Daten aus den HONOR Laboren

[4] Daten aus den HONOR Laboren

[5] Die typische Akkukapazität beträgt 5150 mAh, die Nennkapazität 5050 mAh.

[6] Die maximale Ladeleistung beim kabelgebundenen Laden beträgt 66 W und wird mit dem Original-SuperCharge-Ladegerät erreicht. Kabelloses Laden wird mit dem Original-SuperCharge-Ladegerät ebenfalls unterstützt, und zwar mit bis zu 50 W. Bitte kaufen Sie das entsprechende Ladegerät separat. Die tatsächliche Ladeleistung variiert je nach Situation. Bitte beziehen Sie sich auf Ihre eigenen Erfahrungen.

[7] 100-fach ist der höchste unterstützte digitale Zoom. Bitte beziehen Sie sich auf Ihre eigenen Erfahrungen.

Original-Content von: HONOR, übermittelt durch news aktuell