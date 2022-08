HONOR

HONOR Magic4 Pro - Exklusiver Smartphone-Sponsor von Genshin Impact auf der Gamescom 2022

Das HONOR Magic4 ist der exklusive Smartphone-Sponsor von Genshin Impact auf der Gamescom 2022. Heute veröffentlichte der Marktführer für interaktive Unterhaltung HoYoverse die Version 3.0 seines erfolgreichen Multiplattform-Open-World-Abenteuers-RPG Genshin Impact. Gamer dürfen sich auf eine riesige Sumeru-Region und neue Dendro-Charaktere freuen. Mehr über das Update 3.0 von Genshin Impact erfahren Sie auf der HoYoverse-Website.

Erkunde Sumeru mit der exzellenten Leistung des HONOR Magic4 Pro

Für mobiles Gaming bringt das HONOR Magic4 Pro die besten Voraussetzungen mit: Besonders leistungsstark wird das Smartphone dank der mobilen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G-Plattform und der branchenweit ersten KI-Super-Rendering-Technologie mit einem GPU Turbo X für mobile Spiele. Das HONOR Magic4 Pro erreicht zudem hohe Bildraten und erzeugt gleichzeitig weniger Hitze und eine besonders niedrige Latenz. Dadurch ermöglicht es Nutzern, die neueste Region von Sumeru in Genshin Impact ungestört zu erkunden. Ab diesem Donnerstag können Besucher der Gamescom 2022 in Köln das neueste Genshin Impact-Update auf dem Magic4 Pro in der HoYoverse Experience Zone ausprobieren.

Ab dem 24. August 2022 kann die brandneue Version 3.0 von Genshin Impact auf dem HONOR Magic4 Pro getestet werden.

