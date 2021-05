Heiko Saxo Management

SAXO BANK OF ART

CHF, EUR, Dollar, Britische Pfund?

Value Art by Heiko Saxo - Kunstwerke mit Investmentgarantie

Berlin, München, London, Zürich, New York (ots)

London, Zürich, New York SAXO BANK OF ART eröffnet weltweit größte Kunstausstellung.

In Formen, Farben, Tönen und Düften stellt die Saxo Bank of Art den Super Künstler der Zukunft auf Internetplattformen dar.

Heiko Saxo, das Original: Visionary, Concept Creator, Inventor, Constructor, Watch Designer, Car Designer, Performer, Painter, Writer, Composer, Producer.

Heiko Saxo hat die Saxo Bank of Art in London gegründet. Die Saxo Bank of Art wird bereits von Aktionären und Konzernen international begleitet.

Heiko Saxo hat in 40 Jahren 10.000 originale Kunstwerke international geschaffen, die nun im Original und millionenfach dupliziert zum Verkauf stehen.

"Value Art" wird bereits in den USA, England, Skandinavien und den Rest Europas gehandelt.

Zu den begehrtesten Objekten der "Value Art", zählen die Jean Paul Getty Cadillac Skulpturen, Ferrari Skulpturen 250 GTO sowie Porsche 911 Skulpturen.

Seine 24ct Gold Crude Oil Artworks sind bereits verkauft.

Das Queen Elizabeth Perfume Artwork zählt zu den Highlights der Kollektion.

Der Deutsche, Heiko Saxo, schuf über 4 Jahrzehnte Kunstobjekte. Er malte diverse Power Paintings, die im Buckingham Palace, St James's Palace, Clarence House, Westminster Abbey hängen. Ehemals auch bei Michael Jackson, Siegfried & Roy und Muhammad Ali.

Er komponierte Sinfonien für Queen Elizabeth II und Queen Mum. Für Bernie Ecclestone kreierte Heiko Saxo The Grand Prix Symphony für den Formel 1.

Aus Aston Martin baut Saxo Skulpturen und vergoldet die Motoren. Mehr als 500 von Heiko Saxo bemalte Fahrzeuge rollen auf den Straßen weltweit.

Gold und Platin gab es für Musik CD's der Box Arena Hymnen für Box Champ Graciano Rocchigiani und den finnischen Schwergewichts Champ Tony Viking Halme.

Seine Erfindungen im Motorsport sind nicht nur in Monaco bekannt. Fliegende Porsche, Lamborghini U-Boot und Wasserski Bugattis sind lieferbar auf seiner vergoldeten MiG 23.

Aktuell sind seine Patente wie 12 und 10 Kolbenzylindereinheiten in Armbanduhren der aktuelle Stand der Schweizer Uhrenindustrie.

Auf Hello John TV lässt zukünftig das Europamännchen, die neueste Kreation von Saxo, die aktuellen Börsenkurse verkünden.

Original-Content von: Heiko Saxo Management, übermittelt durch news aktuell