Atelier Jeannine Platz

Terminhinweis: Kunstausstellung in der Barlach-Halle-K in Hamburg

Die Malerin Jeannine Platz: "THE SOUND OF ICE"

Vom 22. bis 24. November 2019

Vernissage am 21. November 2019, abends (auf Einladung)

Von der Fragilität des Augenblicks im ewigen Eis

Ihr aktuelles Projekt führte sie in das ewige Eis an den Nordpol. Die bekannte Hamburger Malerin und Kalligrafin Jeannine Platz war im Juli diesen Jahres zwei Wochen lang in der Arktis unterwegs und hatte ihr Atelier am Nordpol aufgeschlagen. Jeannine Platz präsentiert die Gemälde, die dort entstanden sind, nun der Öffentlichkeit vom 22. bis 24. November 2019 in der Barlach-Halle-K in Hamburg (Klosterwall 13), wenige Tage vor dem 1. Advent. Neben ihren großformatigen Ölgemälden zeigt sie einen Kurzfilm über ihre Reise und berichtet über ihre Begegnung mit einem neugierigen Eisbären.

Jeannine Platz' Kunst ist ein rundum sinnliches Erleben: die verschiedenen Weißtöne des Eises, die klirrende Kälte der Luft, die unendliche Stille der Landschaft, unterbrochen lediglich vom Knacken der Eisschollen. Sie sagt: "Mein Projekt handelt von der Stille und der Weite im Eis, von fühlbaren Geräuschen, von gewaltigen Naturphänomenen, der Fragilität und der Zartheit eines einzelnen Augenblicks - in allen Weißnuancen auf Leinwand gebracht. Ich male mit meinen Händen, denn ich muss berühren, was mich berührt. Meine Bilder werden gespachtelt, lasiert, gekratzt, geschichtet. Es muss schnell gehen, denn die Kälte lässt die Farbe und die Finger gefrieren."

Website zur Ausstellung: www.thesoundofice.com

Informationen über die Künstlerin:

Jeannine Platz ist eine gefragte Hamburger Künstlerin und Kalligrafin. Bekannt und erfolgreich wurde sie mit ihren Bildern über das Meer und den Hamburger Hafen. Seitdem hat sie eine Reihe weiterer Kunstprojekte erfolgreich realisiert: "Suite View" (50 Werke), "Von oben" oder "The Voice on My Skin". Die Entstehung ihrer Werke ist ein geradezu körperlicher Akt. Alles ist Berührung; daher malt sie mit ihren Händen, um die Farbe besser spüren zu können. Und so liegt es nahe, dass zu ihrem Repertoire auch Live-Performances gehören. Der künstlerisch schöpferische Akt erinnert die ausgebildete Schauspielerin und Synchronsprecherin an einen Bühnenauftritt. Weitere Informationen: www.jeannine-platz.de; www.suiteview-artproject.com.

