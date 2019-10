NTT in Deutschland

NTT ernennt Kai Grunwitz zum Geschäftsführer in Deutschland

Nächster Schritt auf dem Weg zum globalen Technologiedienstleister: Ernennung von Kai Grunwitz zum Geschäftsführer für Deutschland, nachdem NTT Ltd. am 1. Juli 2019 gestartet ist

Der weltweit führende IT-Dienstleister NTT Ltd. gibt heute bekannt, dass Kai Grunwitz die Leitung von NTT in Deutschland und damit die Verantwortung dafür übernehmen wird, dass auch hierzulande die ehrgeizigen Ziele der NTT Ltd. und ihrer Kunden erreicht werden. Berichten wird Kai Grunwitz an Andrew Coulsen, CEO Europe der NTT Ltd. Kai Grunwitz verantwortet seit fünf Jahren bei der NTT Gruppe das Geschäftsfeld Security, zuletzt für EMEA, und ist seit mehr als 25 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen in der IT-Branche, u.a. bei Oracle und Sun Microsystems, tätig.

NTT Ltd. hat seit ihrem Start am 1. Juli 2019 28 Unternehmen wie Dimension Data, NTT Communications und NTT Security zusammengeführt und beschäftigt derzeit rund 40.000 Mitarbeiter. Zum Kundenportfolio gehören bereits heute mehr als 10.000 Kunden auf der ganzen Welt, darunter führende Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Pharma, Telekommunikation, Energie und Versorgung, Fertigung, Automobilindustrie und Technologie.

Zu den weiteren Unternehmen und Marken, die über einen gestaffelten Zeitraum zur NTT Ltd. zusammengeführt werden, gehören Arkadin, CAPSiDE, Communications Lifecycle Management (CLM), DPA, DTSI Group, Emerio, e-shelter, Euricom, e2y, Global IP Network (GIN), Gyron, Netmagic Solutions, NTT Communications Cloud Infrastructure Services (NTT Com CIS), NTT Communications Managed Services, NTT Global Networks, NTT Indonesia Nexcenter (NTTI Nexcenter), Oakton, RagingWire, Secure-24, SQL Services, Symmetry, Training Partners, Transatel, Viiew und WhiteHat Security.

NTT Ltd. wird zukünftig auch noch stärker vom NTT-Innovationszentrum in Japan sowie vom umfangreichen Partnernetzwerk des globalen Unternehmens profitieren.

Andrew Coulsen, CEO Europe der NTT Ltd., erklärt: "Wir freuen uns über den Zusammenschluss von Dimension Data, NTT Communications und NTT Security zur NTT in Deutschland. Ich bin mir sicher, dass das hiesige Team alles daransetzen wird, unsere Kunden dabei zu unterstützen, jeden Tag Höchstleistungen zu erbringen. Darum ist es mir auch eine große Freude, bekannt geben zu können, dass Kai Grunwitz die Geschäftsführung für Deutschland übernehmen wird. Er wurde in Anbetracht seiner außergewöhnlichen Erfahrungen für die Leitung der NTT in Deutschland ausgewählt. Aufgrund seiner kompetenten Führung blicke ich mit größter Zuversicht auf unsere Präsenz und zukünftigen Geschäftsaktivitäten hier im Land. Mit NTT Ltd. haben wir einen globalen Technologiedienstleister geschaffen, der Lösungen anbietet, die sämtlichen digitalen Anforderungen unserer Kunden weltweit gerecht werden. Sowohl Deutschland als auch Kai Grunwitz werden dabei eine enorm wichtige Rolle spielen."

Kai Grunwitz ergänzt: "Ich bin sehr stolz darauf, die NTT in Deutschland in eine neue und spannende Ära zu führen. Die NTT ist ein fantastisches und innovatives Unternehmen, das gemeinsam mit seinen Kunden die digitale Transformation Realität werden lässt. Ich freue mich, unseren Kunden in Deutschland nun das kombinierte Portfolio unter der traditionsreichen Marke NTT bieten zu können. Getreu dem Motto der NTT Ltd. 'Together we do great things' werden wir auf dem deutschen Markt agieren."

Über NTT Ltd.

NTT Ltd. ist ein führendes, weltweit tätiges IT-Dienstleistungsunternehmen, das 28 Technologieunternehmen, darunter Dimension Data, NTT Communications und NTT Security, vereint. Wir arbeiten mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um durch intelligente Technologielösungen Ergebnisse zu erzielen. Intelligent bedeutet für uns datengesteuert, vernetzt, digital und sicher.

Als globaler IKT-Provider beschäftigen wir mehr als 40.000 Mitarbeiter an vielfältigen und modernsten Arbeitsplätzen in 57 Ländern. Wir agieren in 73 Ländern und erbringen Dienstleistungen in mehr als 200 Ländern. Gemeinsam ermöglichen wir die vernetzte Zukunft.

Besuchen Sie uns unter www.hello.global.ntt. Zusätzliches Informationsmaterial stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Als Bildquelle nutzen Sie bitte folgende Angabe: NTT.

