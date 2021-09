WESSLING GmbH

WESSLING expandiert mit Gutachter- und Sachverständigenbüro IFUA

WESSLING hat das in Bielefeld ansässige Gutachter- und Sachverständigenbüro IFUA Projekt GmbH mit 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen. Mit diesem strategischen Schritt stärkt und erweitert WESSLING sein Portfolio im stark nachgefragten Bereich Beratung, Gutachten und Planung. Die IFUA hat langjährige Erfahrungen im nach- und vorsorgenden Umweltschutz in den Bereichen Boden, (Grund-)Wasser und der Luft, mit Gefährdungsbeurteilungen in besonders komplexen umweltrelevanten Fragestellungen, aber auch im Sicherheits- und Gesundheitsschutz und wirkt bei der Erstellung von Leitfäden und Arbeitshilfen mit.

"Wir freuen uns sehr darüber, die erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IFUA in unserem Team begrüßen zu dürfen", sagt der Geschäftsführer der WESSLING GmbH Florian Weßling. "Mit ihrer langjährigen Expertise, vor allem in bodenschutzrelevanten Fragestellungen, ergänzen sie unsere Leistungen perfekt. Wir können unseren Kunden dadurch ab sofort ein noch umfangreicheres Angebot aus einer Hand anbieten." Der bisherige Standort der IFUA in Bielefeld bleibt bestehen, auch wird die IFUA weiterhin unter diesem Namen firmieren. Für die Kunden der IFUA wird sich daher nichts ändern. Sie profitieren vielmehr durch den Zusammenschluss mit der WESSLING GmbH von Leistungen wie zum Beispiel im Bereich Umweltanalytik.

Langjährige Projekterfahrung in jeder Phase des Immobilienzyklus

Seit über 30 Jahren arbeiten Kunden aus den Bereichen Asset-, Property- und Facility-Management, der Öffentlichen Hand, der privaten Immobilienwirtschaft, der Industrie, des Baugewerbes sowie aus dem Corporate REM (Real Estate Management) vertrauensvoll mit WESSLING zusammen. Experten aus den Ingenieur- und Naturwissenschaften unterstützen die Kunden dabei, Regularien einzuhalten und ihre Produkte und Prozesse zu optimieren. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickeln sie nachhaltige maßgeschneiderte Lösungen für Planungs- und Kostensicherheit in jeder Phase des Immobilienzyklus.

