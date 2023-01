Blanc Hygienic Solutions GmbH

Blanc Hygienic engagiert sich für den Umweltschutz und soziale Projekte

Soziales und gesellschaftliches Engagement sind Blanc Hygienic, dem Spezialisten für professionelle Betriebshygiene, besonders wichtig. Schon im Logo des Unternehmens symbolisiert die Lotusblüte, nicht nur die Reinheit, sondern auch wichtige Werte wie Liebe, Freundlichkeit und Herz. Diese Werte werden in allen Bereichen des Unternehmens gelebt, frei nach dem Motto "Hand in Hand, füreinander, miteinander, geben und helfen". Das Unternehmen ist sich seiner eigenen Verantwortung in Bezug auf den Umweltschutz, aber auch im Rahmen eines sozialeren Miteinanders sehr bewusst. Entsprechend engagiert sich Blanc Hygienic für das soziale Projekt "Hand in Hand". Darüber hinaus besteht eine Kooperation mit der im Umweltschutz tätigen Stiftung "PLANT-MY-TREE" für das gemeinsame Projekt "gemeinsam pflanzen wir Bäume".

Gelebte Werte und hohes Verantwortungsbewusstsein

In der über 30-jährigen Unternehmensgeschichte haben sich die Grundpfeiler der Firmenphilosophie immer wieder bewährt und spielen auch heute eine wichtige Rolle. Blanc Hygienic legt seit jeher großen Wert auf ein verantwortungsvolles Handeln, eine umweltbewusste und innovative Denkweise sowie daraus resultierend, nachhaltige Maßnahmen. Entsprechend bemüht sich das Unternehmen immer wieder neue, smarte Lösungen im Hygienebereich mit ultra-hoher Ergiebigkeit zu entwickeln und den Großteil der Artikel in plastikfreien Verpackungen zu versenden. Auch die Herstellung und Produktion erfolgt unter Berücksichtigung nachhaltiger Standards. So gibt es zum Beispiel eine grüne, nachhaltige Produktlinie für ToGo & Einweggeschirr. Der Umwelt zuliebe richtet Blanc Hygienic den gesamten Beschaffungsprozess freiwillig immer mehr auf Nachhaltigkeit aus. Zahlreiche Bestandteile werden kontinuierlich zugunsten der Umwelt optimiert oder direkt durch umweltfreundliche Alternativen ersetzt. Entsprechend konnte ein Großteil der Produkte bereits mit Umweltsiegeln wie dem EU ECO Label oder FSC zertifiziert werden. Zudem teilt Blanc Hygienic seine Erkenntnisse regelmäßig in Fachbeiträgen zum Thema Umweltschutz und veröffentlicht nützliches Expertenwissen im eigenen Online-Magazin.

Blanc Hygienic "gemeinsam pflanzen wir Bäume"

Bei der Wahl eines Klimaprojekts war es Blanc Hygienic besonders wichtig, dass es sich um ein regionales, nachvollziehbares und greifbares Engagement handelt. Die Entscheidung fiel auf die Organisation PLANT-MY-TREE, die sich auf die Pflanzung von Bäumen hauptsächlich in Deutschland spezialisiert hat und TÜV-zertifiziert ist. Ab einem Bestellwert von 500 Euro pflanzt die Stiftung für jeden Kunden einen Baum in Deutschland. Als Dankeschön erhält der Kunde eine Urkunde mit der Baumnummer sowie die Koordinaten des Baumes. Es ist also möglich, mithilfe der GEO-Koordinaten die Entwicklung des gespendeten Baumes vor Ort zu erleben. Zusätzlich gibt es im Bestellvorgang die Möglichkeit, einzelne Bäume zu erwerben und pflanzen zu lassen, zum Beispiel, wenn der Bestellwert zu niedrig ist.

Ziel der Aktion ist die Förderung des langfristigen, nachhaltigen Klimaschutzes durch Erstaufforstung, Waldumbau, Waldschutz und Waldverjüngung. Jeder Baum kompensiert dabei eine große Menge CO2 und leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Zudem entstehen durch das Projekt Arbeitsplätze in Deutschland und kommen so den Menschen vor Ort zugute.

Soziales Engagement mit "Hand in Hand"

Im Fokus des Projektes "Hand in Hand" stehen ausgewählte Einrichtungen, Vereine, Stiftungen und gemeinnützige Organisationen. Jedes Jahr unterstützt Blanc Hygienic proaktiv mehrere solcher sinnvollen Projekte. Neben nützlichen Sachspenden liegt der Fokus hierbei auf der Versorgung im Bereich der professionellen Betriebshygiene. Die Unterstützung geht dabei weit über das alleinige Bereitstellen materieller Güter hinaus. Vielmehr geht es Blanc Hygienic darum, ein kooperatives und konstruktives Miteinander zu fördern und Aspekten wie Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Zu diesem Zweck stellt Blanc Hygienic nicht nur hochwertige Sachspenden zur Verfügung, sondern teilt auch gerne das in über 30 Jahren angesammelte Fachwissen.

Über die Blanc Hygienic Solutions GmbH

Das Unternehmen ist Spezialist für professionelle Betriebshygiene in hochfrequentierten Bereichen und vereint über 30-jähriges Produktentwicklerwissen, Markterfahrung und Branchen Know-how zu einer Einheit. Ein im Detail aufeinander abgestimmtes Produkt-Portfolio sowie ein breitgefächertes Papier-, Füll- und Zusatzsortiment bietet eine bedarfsgerechte Auswahl an bewährten Qualitätsprodukten und sorgt für ein flächendeckendes Angebot aus einer Hand.

