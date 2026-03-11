LEONINE Studios

Guy Ritchies explosiver Actioner mit Star-Ensemble

IN THE GREY

Trailer und ab 21. Mai 2026 im Verleih von LEONINE Studios im Kino

München (ots)

Auf einer Mission in der Grauzone der Macht ist jeder Schritt ein Glücksspiel, jeder Verbündete hat Hintergedanken - und selbst der raffinierteste Plan kann jederzeit scheitern.

Keiner verbindet Coolness, exzellente Action und hintergründigen Humor so wie er: Guy Ritchie versammelt für IN THE GREY ein unschlagbares Ensemble rund um Jake Gyllenhaal ("The Bride - Es lebe die Braut", "Spider-Man: Far From Home"), Henry Cavill ("Man of Steel", "Codename U.N.C.L.E."), Eiza González ("3 Body Problem", "Baby Driver") und Rosamund Pike ("Die Unfassbaren 3 - Now You See Me", "Gone Girl").

Mit automatischen Waffen und Sprengstoff gehen sie genauso geschickt um wie mit Einfluss, Macht und Worten: Ein Team von Eliteagenten (Eiza González, Jake Gyllenhaal, Henry Cavill), das in globalen Grauzonen agiert, wird auf einen skrupellosen Despoten angesetzt, der eine Milliarde Dollar hinterzogen hat. Auf einer streng bewachten Privatinsel entwickelt sich die trickreiche Mission, das Geld zurückzuholen, zu einem strategischen Wettrennen, bei dem jedes Mittel recht ist..

Mit IN THE GREY ist Guy Ritchie einmal mehr in Höchstform und begeistert mit einem Action-Feuerwerk der Extraklasse an spektakulären Schauplätzen, mit unvergleichlichem Style und lässigem Humor. Dabei versammelt er vor der Kamera ein absolutes Top-Ensemble, das mit Cleverness und Coolness besticht: Jake Gyllenhaal ("The Bride - Es lebe die Braut", "Spider-Man: Far From Home"),Henry Cavill ("Man of Steel", "Codename U.N.C.L.E."), Eiza González ("3 Body Problem", "Baby Driver") und Rosamund Pike ("Die Unfassbaren 3 - Now You See Me", "Gone Girl").

