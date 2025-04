LEONINE Studios

Furiose Action zeigt Omar Sy in SHADOW FORCE - DIE LETZTE MISSION

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Der Trailer steht ab sofort zur Verfügung!

++ Trailer SHADOW FORCE - DIE LETZTE MISSION hier downloaden ++

Die Agenten Kyrah (Kerry Washington) und Isaac (Omar Sy) waren die Anführer einer multinationalen Spezialeinheit namens Shadow Force - sie brachen aber die strengen Regeln der Organisation, als sie sich ineinander verliebten. Um ihren gemeinsamen Sohn (Jahleel Kamara) vor der Vergeltung der ehemaligen Mitkämpfer und ihrem rachsüchtigen Boss (Mark Strong) zu schützen, gehen sie in den Untergrund. Gnadenlos werden sie mit einem hohen Kopfgeld gejagt und für ihre Familie geht es bei diesem Kampf um alles!

Mit Omar Sy ("Lupin") und Kerry Washington ("Django Unchained") in den Hauptrollen sowie Mark Strong ("Shazam!"), Oscar-Preisträgerin Da'Vine Joy Randolph ("The Holdovers") und Rapper Clifford "Method Man" Smith Jr. ("Paterson") in den Nebenrollen hervorragend besetzt, ist SHADOW FORCE - DIE LETZTE MISSION der neue Kinofilm von Action-Regisseur Joe Carnahan ("The Grey - Unter Wölfen"), der außerdem gemeinsam mit Leon Chills für das Drehbuch verantwortlich zeichnet.

Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell