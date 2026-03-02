Intuitive Surgical Deutschland GmbH

Intuitive amplía su inversión y su presencia en Europa

Madrid

La compañía inicia operaciones directas en Italia, España, Portugal, Malta, San Marino y territorios asociados

Intuitive (NASDAQ:ISRG), un líder tecnológico mundial en cuidados mínimamente invasivos y pionero de la cirugía asistida por robot, anunció hoy la finalización de su adquisición del negocio de distribución da Vinci e Ion operado por ab medica, Abex, Excelencia Robótica y sus afiliados.

La finalización marca la expansión formal de las operaciones directas de Intuitive en Europa, lo que permite a la empresa prestar asistencia a los clientes de una forma más ágil e integrada, así como ofrecer atención mínimamente invasiva a más pacientes en Italia, España, Portugal, Malta, San Marino y territorios asociados.

“El día de hoy supone un paso importante en nuestro compromiso por ampliar el acceso a una atención mínimamente invasiva probada, segura y eficaz a más pacientes en toda Europa”, dijo Dave Rosa, director general de Intuitive. “Nuestra presencia directa significa que estamos mejor posicionados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en estas zonas geográficas a medida que impulsamos nuestros objetivos compartidos de mejorar los resultados de los pacientes, mejorar la experiencia de los pacientes y del equipo de atención, aumentar el acceso a la atención mínimamente invasiva y reducir su coste total”.

Las secciones da Vinci e Ion de ab medica, Abex y Excelencia Robótica son ahora propiedad de Intuitive, y las operaciones comerciales están integradas en la organización europea de comercialización y marketing de Intuitive, dirigida por el vicepresidente sénior y gerente general, Dirk Barten.

“Intuitive está entrando en un nuevo capítulo, construido en más de dos décadas de introducción y ampliación del acceso a nuestra tecnología en todo el sur de Europa”, comentó Barten. “Estamos encantados de dar la bienvenida a unos 250 empleados al equipo de Intuitive mientras iniciamos nuestras operaciones directas y juntos continuamos impulsando la innovación al servicio de los pacientes, los equipos de atención y los profesionales sanitarios”.

A fecha de 31 de diciembre de 2025, existe una base instalada combinada de más de 470 sistemas da Vinci en Italia, España y Portugal. El sistema endoluminal Ion se ha lanzado recientemente en Italia y en España.

Acerca de Intuitive

Intuitive (NASDAQ:ISRG), con sede en Sunnyvale (California), es un líder mundial en cuidados mínimamente invasivos y pionera en cirugía asistida por robot. Nuestras tecnologías incluyen el sistema quirúrgico da Vinci y el sistema endoluminal Ion. Con la unión de nuestros sistemas avanzados, el aprendizaje progresivo y los servicios de mejora del valor, ayudamos a los médicos y a sus equipos a optimizar la prestación de cuidados para respaldar los mejores resultados posibles. En Intuitive, imaginamos un futuro en el que la atención sanitaria sea menos invasiva y mucho mejor, y en el que las enfermedades se identifiquen de forma precoz y se traten con rapidez, para que los pacientes puedan volver a ocuparse de lo que más les importa.

Acerca de los sistemas quirúrgicos da Vinci

Existen varios modelos de sistemas quirúrgicos da Vinci. Los sistemas quirúrgicos da Vinci están diseñados para ayudar a los cirujanos a realizar cirugías mínimamente invasivas y ofrecer a los cirujanos una visión 3D con alta definición, una vista ampliada y asistencia robótica e informática. Utilizan instrumentos especializados, entre los que se incluyen una cámara quirúrgica en miniatura e instrumentos articulados (como tijeras, bisturís y pinzas), diseñados para la disección y la reconstrucción precisas en el interior del cuerpo.

Acerca del sistema endoluminal Ion

El sistema endoluminal Ion (modelo IF1000) ayuda al usuario a introducir un catéter y herramientas endoscópicas en la vía pulmonar mediante la visualización endoscópica del árbol traqueobronquial para procedimientos de diagnóstico y terapéuticos. Con el sistema endoluminal Ion es posible colocar marcadores fiduciales. No diagnóstica.

La información proporcionada por el sistema endoluminal Ion o sus componentes se debe considerar solamente como guía y no debe sustituir las decisiones clínicas tomadas por un médico titulado.

Para obtener más información, visite el sitio web de la empresa en www.intuitive.com/es-es.

Información importante sobre seguridad

Para obtener información sobre el uso previsto del producto o las indicaciones, riesgos, precauciones y advertencias, así como toda la información de prescripción, visite https://manuals.intuitivesurgical.com/market.

Declaraciones sobre el futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre el futuro que se relacionan con expectativas relativas a asuntos que no son hechos históricos. Las declaraciones que utilizan palabras como “estimaciones”, “proyectos”, “creencias”, “anticipaciones”, “se planea”, “se espera”, “pretende”, “puede”, “podrá”, “podría”, “sería”, “apuntaría”, “posible” y palabras y expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones sobre el futuro. Estas declaraciones sobre el futuro son esencialmente estimaciones que reflejan el criterio de la dirección de Intuitive e implican una serie de riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales o los impactos en sus operaciones, el rendimiento financiero y la posición empresarial difieran significativamente de los sugeridos en las declaraciones sobre el futuro.

Estas declaraciones sobre el futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones relacionadas con la integración de empresas, negocios y activos adquiridos; la investigación y el desarrollo de productos y servicios; la fabricación y distribución de productos; la integración de productos; la obtención de las aprobaciones reglamentarias necesarias; el rendimiento técnico y de otro tipo de productos y servicios; y la puesta a disposición de productos y servicios a un mayor número de pacientes y profesionales sanitarios.

Estas declaraciones sobre el futuro deben analizarse teniendo en cuenta varios factores importantes e involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que pueden provocar que los resultados reales, el rendimiento o los logros de Intuitive, o los resultados de la industria, sean significativamente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros expresados o implícitos en dichas declaraciones sobre el futuro. Los factores importantes que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los anticipados en las declaraciones sobre el futuro incluyen, entre otros, el riesgo de que los beneficios previstos de la adquisición no se materialicen plenamente o requieran más tiempo del esperado; las dificultades para retener a empleados clave o mantener las relaciones con clientes, proveedores y otros socios comerciales de la empresa adquirida; las condiciones económicas en los mercados en los que operamos; los cambios en las regulaciones gubernamentales; las prioridades, recursos y plazos en materia de aprobación regulatoria; las prioridades de aplicación de las regulaciones; las investigaciones gubernamentales y los litigios civiles; así como otros aspectos tratados en los informes anuales de Intuitive y otros documentos presentados ante los supervisores de garantías correspondientes.

Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones sobre el futuro, que se refieren solo a la situación a fecha de este comunicado de prensa y que se basan en las expectativas actuales y están sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos que son difíciles de predecir, incluidos aquellos factores de riesgo identificados bajo el epígrafe “Factores de riesgo” en el informe anual de Intuitive en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024, actualizado junto con el resto de documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. Los resultados reales de Intuitive pueden diferir de forma significativa y desfavorable de los expresados en las declaraciones sobre el futuro, y no asume ninguna obligación de actualizar o analizar públicamente ninguna revisión de estas declaraciones sobre el futuro, excepto cuando sea requerido por la ley.

