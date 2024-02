Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Chinesische Baijiu-Marke belebt Feiern zum Frühlingsfest im Ausland als Symbol für „harmonisches Glück"

Peking (ots/PRNewswire)

Wuliangye, eine renommierte chinesische Baijiu-Marke, hat zuletzt als populäre Verkörperung der chinesischen Kultur an Bedeutung gewonnen - sie steht für „harmonisches Glück" bei den im Ausland stattfindenden Feiern zum chinesischen Mondneujahrsfest.

Nachdem das Frühlingsfest im Dezember 2023 zum beweglichen Feiertag der Vereinten Nationen erklärt wurde, wurde die chinesische Baijiu-Marke immer häufiger bei den vielfältigen Feierlichkeiten zum traditionellen chinesischen Fest im Ausland gesichtet.

Am 29. Januar hinterließen die exquisite Herstellungstechnik und der einzigartige Geschmack von Wuliangye mit seinem milden Aroma einen starken Eindruck bei den mehr als 400 chinesischen und ausländischen Gästen, die in Madrid an einer Veranstaltung zum Frühlingsfest 2024 für Auslandschinesen unter der Marke Wuliangye teilnahmen.

An anderer Stelle, in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), erklärte ein lokaler Verbraucher, dass die Baijiu-Produkte der chinesischen Baijiu-Marke Wuliangye bei der Teilnahme am Frühlingsfest 2024, das am 3. Februar stattfand, sein leidenschaftliches Interesse für chinesische Spirituosen und die traditionelle chinesische Kultur geweckt hätten.

Ähnlich wie der Liebhaber von Wuliangye-Produkten ließen sich auch andere Einheimische in Dubai von den prächtigen chinesischen Scherenschnitten, dem Gesichterwechsel der Sichuan-Oper und anderen Programmen zum immateriellen Kulturerbe anlocken, die den kulturellen Geist des „harmonischen Glücks" der chinesischen Baijiu-Marke an ihrem Messestand in Dubai unterstrichen.

Im russischen Moskau debütierte Wuliangye am 9. Februar als Hauptkooperationspartner der kulturellen Aktivitäten zum Frühlingsfest, die im dortigen chinesischen Handelszentrum stattfanden, um eine Brücke zwischen der chinesischen und der russischen Kultur zu schlagen. Die Baijiu-Produkte von Wuliangye fanden dank ihres faszinierenden Geschmacks großen Anklang bei den örtlichen Touristen.

Auch in Australien, Kanada, Fidschi, Italien, dem Vereinigten Königreich und Frankreich wurden Baijiu-Produkte der Marke Wuliangye bei den Feierlichkeiten zum Frühlingsfest gesichtet. Seit Anfang Februar haben sie viele Baijiu-begeisterte Verbraucher im In- und Ausland bei der Begrüßung des chinesischen Mondneujahrs oder Jahres des Drachen begleitet.

Wuliangye, ein typischer Vertreter chinesischer Baijiu-Produkte, ist ein universelles Mittel, um Glück auszudrücken und Freundschaften zu vertiefen. Im Rahmen des immer häufigeren bilateralen und multilateralen Kulturaustauschs zwischen China und anderen Ländern sendet Wuliangye mehr und mehr Signale des „harmonischen Glücks" an Menschen in aller Welt.

