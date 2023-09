Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Die antike ostchinesische Stadt Quanzhou verleiht Welterbestätten neue Vitalität und lockt mehr Touristen an

Bereits vor zwei Jahren, am 25. Juli 2021, wurde „Quanzhou: Emporium of the World in Song-Yuan China" (Quanzhou: Markt- und Handelsplatz der Song-Yuan-Dynastie) in die UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen. Kürzlich fanden in Quanzhou City, in der ostchinesischen Provinz Fujian, eine Reihe von Feierlichkeiten statt.

Quanzhou war einer der größten Häfen der Welt, entlang der antiken maritimen Seidenstraße, insbesondere während der Song-Dynastie (960-1279) und der Yuan-Dynastie (1271-1368), als Tag und Nacht zahlreiche Handelsschiffe ein- und ausliefen. Händler aus der ganzen Welt errichteten Statuen und Tempel in der Stadt, um für florierende Geschäfte zu beten. Diese Bauten wiederum machten Quanzhou zu einer architektonisch vielfältigen und aufregenden Stadt.

Das eingetragene Kulturgut, das 22 historische Verwaltungsgebäude, religiöse Gebäude und Statuen wie die Luoyang-Brücke und den Fu-Wen-Tempel umfasst, zeugt von den Beiträgen, die China zu einem blühenden globalen Seehandel geleistet hat.

Zur Feier des zweiten Jahrestages der Aufnahme der Kulturerbestätten in die Weltkulturerbeliste, wurden im Fu-Wen-Tempel musikalische Darbietungen des Nanyinaufgeführt, einer traditionellen musikalischen Darstellungskunst, die im südlichen Fujian vorherrscht und eine der ältesten existierenden musikalischen Formen der China ist. Die Lieder des klassischen Nanyin wurden nach der modernen Adaption fröhlich, behielten aber ihre rustikalen und einfachen Melodien bei. Sie belebten die jahrhundertealte Architektur und ernteten viel Beifall.

Die Auftritte waren Teil einer besonderen musikalischen Saison, die von Ende Juli bis Mitte August stattfand, um die Entwicklung von Quanzhou als Vorbild für den Schutz und der Nutzung des Weltkulturerbes zu fördern.

Yao Ying, die Initiatorin der Musikveranstaltung, ging davon aus, dass die Kombination aus internationalisierter Musik, Kunst und lokaler Kultur die Inklusivität von Quanzhou als Ausgangspunkt der antiken maritimen Seidenstraße am besten präsentiert.

Quanzhou beherbergt weltberühmte Welterbestätten und erlebt einen Tourismusboom. In der ersten Jahreshälfte wurde die Stadt von insgesamt 38,16 Millionen in- und ausländischen Touristen besucht, was einem Anstieg von 49,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Einnahmen aus dem Tourismus beliefen sich auf 43,18 Milliarden Yuan anstieg, was einem Anstieg von 60,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

