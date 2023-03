Xinhua Silk Road: Der Distrikt Yubei im chinesischen Chongqing verstärkt seine Anstrengungen zur Fertigstellung von Industrieketten und zur Förderung von Investitionen.

Peking, 10. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die Preisverleihung der „Global Poetry and Prose Competition" fand am 2. März im Kreis Guoyang in Bozhou City, in der Provinz Anhui in Ostchina statt, was der Geburtsort von Chinese sage Laozi ist. Laozi, der 571 v. Chr. geboren wurde, ist einer der prominentesten antiken ...

mehr