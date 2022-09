Xinhua Silk Road: Internationale Dienstleistungsmesse in China spiegelt Attraktivität des chinesischen Marktes für ausländische Investitionen wider

Xinhua Silk Road Information Service

Im Rahmen der China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2022 , die am Montag in Peking zu Ende ging, haben viele internationale Unternehmen Kooperationsvereinbarungen mit China unterzeichnet, um die Zusammenarbeit im Dienstleistungshandel zu vertiefen, was die Attraktivität des chinesischen Marktes für ausländische Investitionen widerspiegelt.

Als eine der weltweit größten und umfassendsten Messen für den Handel mit Dienstleistungen hat die CIFTIS 2022 fruchtbare Ergebnisse bei der Stärkung der internationalen Zusammenarbeit erzielt.

Während der Messe kündigten Air China und der britische Maschinenbaugigant Rolls-Royce die Gründung eines neuen Gemeinschaftsunternehmens für die Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) von Triebwerken in Peking mit einem Stammkapital von 190 Millionen USD an.

„Auch wenn wir zum ersten Mal an der CIFTIS teilnehmen, sind wir sehr optimistisch, was die Zusammenarbeit mit China angeht", erklärte Cao Qian, Government Affairs Manager der italienischen Anwaltskanzlei D'Andrea & Partners Legal Counsel, und fügte hinzu, dass die Kanzlei in den letzten Jahren Büros in Peking, Shenzhen und Hongkong eröffnet habe und hoffe, durch die Dienstleistungsmesse weitere Kooperationsmöglichkeiten zu finden und die Entwicklung hochwertiger Rechtsdienstleistungen in China zu fördern.

Der US-Technologieriese Qualcomm, der seit mehr als 25 Jahren auf dem chinesischen Markt tätig ist und an drei Dienstleistungsmessen teilgenommen hat, hat ein Anwendungsszenario des „Gongti Metaverse" vorgestellt, das die Trennungs-Rendering-Technologie von Qualcomm und die 5G-Netzslicing-Technologie von China Mobile miteinander kombiniert.

„Wir pflegen bereits enge Partnerschaften mit unseren chinesischen Industriepartnern", so Hou Mingjuan, weltweiter Vizepräsident von Qualcomm und fügte hinzu, dass Chinas Engagement für eine qualitativ hochwertige Entwicklung durch eine weitgehende Öffnung multinationalen Unternehmen wie Qualcomm das Vertrauen gegeben habe, die Zusammenarbeit mit chinesischen Kunden fortzusetzen und weiter auszubauen.

Laut Ouyang Rihui, stellvertretender Dekan des China Center for Internet Economy Research an der Central University of Finance and Economics in Peking, hat der chinesische Dienstleistungssektor eine „Magnetwirkung" auf die Welt.

Von 2012 bis 2021 stieg der tatsächliche Einsatz von ausländischem Kapital im chinesischen Dienstleistungssektor von 60,27 Mrd. USD auf 140,51 Mrd. USD, was einer 1,3-fachen Steigerung entspricht.

Die chinesischen Dienstleistungsimporte werden bis 2025 voraussichtlich 2,5 Billionen USD erreichen. Das geht aus einem Bericht über die chinesischen Dienstleistungsimporte hervor, den das chinesische Handelsministerium anlässlich der dritten China International Import Expo 2020 veröffentlicht hat.

