Altersvorsorge ist die wichtigste Investition

Dresden (ots)

In unserem stressigen Alltag kommen wir meist nicht dazu, um über den Lebensabend nach der Berufszeit nachzudenken. Und dabei ist bereits heute jedem klar, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird. Die Inflation ist in den vergangenen Monaten auf nahezu 4% gestiegen - wie soll es erst in Zukunft aussehen? Um finanzielle Unabhängigkeit im Alter zu erreichen, muss man früh beginnen an die Zeit nach der Rente zu denken, denn es gilt: Je früher gespart wird, desto niedriger sind die monatlichen Beträge.

Die Altersvorsorge ist ohnehin für viele Menschen die größte Investition. Bei diesem wichtigen Zukunftsthema kann es sich lohnen, auf die Expertise von Fachleuten zurückzugreifen. Sven Thieme ist Geschäftsführer von Competent Investment aus Dresden. Regelmäßig führt er Informationsgespräche mit Menschen, die mehr über die Möglichkeiten der Altersvorsorge erfahren wollen. Sein Team besteht aus Finanzfachleuten, die immer auf der Suche nach kosteneffizienten und flexiblen Altersvorsorge-Produkten sind.

"Nachdem man den Entschluss gefasst hat fürs Alter vorzusorgen, scheint das Ziel noch weit weg, dies berichten uns unsere Mandanten. Dennoch ist jedem bewusst, es wird sich spätestens im Alter lohnen", sagt Sven Thieme.

Moderne Altersvorsorge, statt Niedrigzinsen

Klassische Versicherungs- und Bankenprodukte haben häufig hohe Abschluss- und Verwaltungskosten. Competent Investment gibt Empfehlungen ohne Provisionsdruck oder gegen Honorar von Banken und Versicherungen. Das Unternehmen von Sven Thieme ist seit Gründung bankenunabhängig.

In der anhaltenden Niedrigzinsphase sind Investments an den Kapitalmärkten ein wichtiger Baustein. Zugleich unterliegen Fonds/ ETFs einer höheren Volatilität als Anleihen- und Immobilienfonds. Deswegen ist es wichtig, die Renditechancen der Aktienfonds im Auge zu behalten und früh mit der Altersvorsorge zu beginnen. Das Expertenteam aus Dresden zeigt Interessenten, wie man die Erkenntnisse der Finanzwissenschaft mit innovativen Investmentmethoden verknüpft.

Bestehende Altersvorsorge-Produkte optimieren

Bestehende Altersvorsorge-Produkte sollten dem Blick eines unabhängigen Finanzexperten unterzogen werden. Gerade langfristige Anlagestrategien bergen Chancen und Risiken in Zukunft, die bei Vertragsabschluss noch nicht ersichtlich sind. Competent Investment erarbeitet eine individuelle Altersvorsorge je nach Anlagehorizont und Risikobereitschaft auf wissenschaftlichen Erkenntnissen - planbar, flexibel und steueroptimiert. Beispielsweise ist es sinnvoll, in breit gestreute Aktienfonds zu investieren, da diese auf Dauer eine höhere Rendite als andere Assetklassen erzielen.

Bei der individuellen Anlageempfehlung berücksichtigt Competent Investment die Risikobereitschaft sowie die eigenen Ansprüche wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Darüber hinaus betreuen die Mitarbeiter von Competent Investment Altersvorsorge-Interessierte durch Servicetermine.

Erst in den letzten fünfzehn Jahren vor Renteneintritt ist es wichtig, Ihr Vermögen teilweise in sichere Anlageklassen, wie z.B. festverzinsliche Anleihen, umzuschichten. Bei Renteneintritt bleibt die Flexibilität. So kann eine feste monatliche zusätzliche Rentenzahlung generiert werden oder das gesamte Kapital ausbezahlt werden, um den Ruhestand zu genießen.

