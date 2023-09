pfm medical ag

Lagebericht 2022: Umsatzwachstum von 4 Prozent trotz schwieriger Rahmenbedingungen

Köln (ots)

Der pfmmedical-Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzwachstums von rund 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielen können; und das trotz vieler nicht planbarer Sachverhalte, die sich negativ auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt haben. So war der Ukrainekrieg nicht absehbar und man ist davon ausgegangen, dass die Covid-Pandemie kaum noch Einfluss haben würde.

Trotz der schwierigen Voraussetzung konnte in den medizinischen Fokusfeldern, über die das Geschäft gesteuert wird, ein Gesamtumsatz von 131,7 Mio. Euro (Vorjahr 127,1 Mio. Euro) erwirtschaftet werden. Das war unter Berücksichtigung des unterjährig weggefallenen Geschäftes mit den Produkten der Firma Convatec (z. B. Urinmessgeräte, Absaugkatheter) eine robuste Leistung. Die börsennotierte Firma Convatec hatte im Mai 2022 mitgeteilt, sich aus der Fertigung der betreffenden Produktlinien zurückzuziehen und die Produktion innerhalb weniger Monate komplett einzustellen.

Besonders stark hat sich das medizinische Fokusfeld Chirurgie entwickelt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in China und den USA. Auch andere medizinischen Fokusfelder haben die positive Entwicklung in internationalen Märkten unterstützt. Lediglich der Bereich Surgery ICA, innerhalb des medizinischen Fokusfeldes Chirurgie, war rückläufig. Dies ist zum einen der Beschaffungskrise bei den Halbleitern durch unterbrochene Lieferketten geschuldet, wodurch die Tochter pfm medical hico gmbh nicht wie erwartet wachsen konnte; zum anderen kam es durch die genannte Einstellung eines Geschäftszweiges bei unserem Partner Convatec zum Wegfall eines Teils des Portfolios in diesem Bereich.

Weltweit gute Entwicklung und Umsetzung der Strategie

Als weltweit tätiges Unternehmen hat für die pfmmedical das Auslandsgeschäft traditionell einen sehr hohen Stellenwert. Die pfmmedical-Gruppe bedient mit 12 Standorten in 8 Ländern über 100 Märkte. Der Umsatzanteil im Auslandsgeschäft lag 2022 bei 51,9 Prozent (Vorjahr 48,8 Prozent). Auch die Eigenfertigungsquote konnte weiter gesteigert werden und lag bei 55,6 Prozent (Vorjahr 54,4 Prozent). Damit konnte pfmmedical die Strategie der fortgesetzten Internationalisierung und einer höheren Wertschöpfung weiter umsetzen.

Investitionen für die Stärkung des Umsatzwachstums

Die Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen summierten sich im Jahr 2022 auf 1.695 TEUR, Schwerpunkte waren dabei technische Anlagen und Büroausstattung. Die langfristigen finanziellen Vermögenswerte beliefen sich auf 1.537 TEUR. Hier lag der Schwerpunkt bei neu erworbenen oder sich in Gründung befindlichen Gesellschaften in Brasilien und den USA sowie in wichtigen Zielländern. Hinzu kamen auch Sonderkosten in Höhe von über 1 Mio. Euro für die Restrukturierung der Produktionsgesellschaft pfm medical mepro gmbh.

Die während der Covid-Pandemie gesunkenen Kosten für Reisen, KFZ und Werbung sind in 2022 mit der langsamen Normalisierung der Situation gestiegen, lagen aber im Rahmen der Planung. Auch die Personalkosten haben sich durch steigende Mitarbeiterzahlen erhöht.

Ausblick

Für das laufende Geschäftsjahr wird erneut ein weiteres Umsatzwachstum erwartet. Offen bleibt, welche Rolle der Ukraine-Krieg auf die Weltwirtschaft und den Geschäftsverlauf der pfmmedical haben wird. Die konkreten Folgen werden aktuell aber als begrenzt eingestuft. Das EBIT für das laufende Geschäftsjahr wurde in einer Größenordnung oberhalb des Jahres 2022 geplant.

Kurzprofil pfmmedical

pfmmedical gehört zu den führenden deutschen Anbietern spezieller Lösungen im Bereich Healthcare. Das 1971 gegründete Kölner Familienunternehmen ist international mit knapp 680 Mitarbeitern an zwölf Standorten aktiv. Der Medizinprodukteanbieter verfügt über 380 erteilte Schutzrechte in über 120 Patentfamilien weltweit und vertreibt ein breites Portfolio in mehr als 100 Märkten.

Das Angebot erstreckt sich auf die folgenden vier medizinischen Fokusfelder: Chirurgie (z. B. Drainagesysteme und titanisierte Netzimplantate), Infusion (z. B. mobile elektronische Infusionspumpen und implantierbare Portkatheter), Histotechnologie (z. B. Klingen und Laborgeräte) und kardiovaskuläre Technologien (z. B. Verschlussimplantate für interventionelle Behandlung angeborener Herzfehler und Spezialkatheter).

pfmmedical integriert Produkte und Dienstleistungen zu einem ganzheitlichen Lösungsangebot. So schult und berät das Unternehmen Anwender wie Ärzte, Pflegekräfte, Patienten und Angehörige und unterstützt in der Klinik sowie in der ambulanten Versorgung den jeweils optimalen Therapieverlauf. Bei der Entwicklung innovativer Lösungen in Zusammenarbeit mit führenden Medizinern und Fachpartnern orientiert sich pfmmedical stets an der Verbesserung der Lebensqualität von Anwendern und Patienten.

Original-Content von: pfm medical ag, übermittelt durch news aktuell