embedded world 2023 in Nürnberg: Rutronik knüpft auf Fachmesse Kontakte zu interessierten Berufseinsteigern

Für das Recruiting von Nachwuchsfachkräften sucht die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH regelmäßig Kontakt zu Studierenden, Absolventinnen und Absolventen sowie Auszubildenden. Auf Firmenkontaktmessen und verschiedenen Veranstaltungen informiert das Karriereteam von Rutronik interessierte Berufseinsteiger über berufliche Chancen und Perspektiven bei einem der weltweit führenden Broadline-Distributoren. Eine der wichtigsten Fachmessen ist die embedded world 2023 in Nürnberg vom 14. bis 16. März, an der das Familienunternehmen auch in diesem Jahr wieder teilnimmt. In Halle 2 am Messestand 248 präsentiert Rutronik nicht nur innovative Produkte zahlreicher führender Hersteller, sondern lädt auch Studierende zu aufschlussreichen Gesprächen ein, die nach interessanten Arbeitsaufgaben in einem zukunftsorientierten Unternehmen suchen. Rutronik ermöglicht dem Fachpublikum die kostenlose Teilnahme an der Messe - für Studierende gibt es ebenfalls die Möglichkeit, kostenlos ein Ticket über die Homepage der Messe zu bekommen, wobei für das spezielle Rahmen-Programm am Student Day eine Teilnahmegebühr von 5 Euro zu entrichten ist.

Rutronik begrüßt Studierende und Berufseinsteiger am Student Day in Nürnberg

Der Student Day ist ein fester Bestandteil der embedded world und findet in diesem Jahr am 16. März statt. Mit der Veranstaltung erhalten Studierende aus den Fachbereichen Ingenieurwesen und Softwareentwicklung die Chance, ihr Wissen zu erweitern und eingebettete Systeme in Konsumgütern, Industriesystemen oder medizinischen Anwendungen kennenzulernen. Die rund 1.000 examensnahen Hochschülerinnen und Hochschüler aus Deutschland, Österreich und der ganzen Welt, die jährlich am Student Day teilnehmen, schauen sich nicht nur fachlich um. Sie können die internationale Weltleitmesse dafür nutzen, die Branche kennenzulernen sowie Kontakte zu innovativen Unternehmen und potenziellen Arbeitgebern im Bereich der embedded Systementwicklung zu knüpfen. Aus diesem Grund ist Rutronik auf der diesjährigen embedded world mit zwei Mitarbeitenden aus der HR vor Ort. "An unserem Messestand sind die Studierenden herzlich dazu eingeladen, unsere Produkte und Gesamtlösungen hautnah kennenzulernen und sich zugleich in einem persönlichen Gespräch mit den Recruiting-Mitarbeitenden über mögliche berufliche Perspektiven in unserem Unternehmen zu informieren", sagt Yvonne Göhring, Team Leader HR Development bei Rutronik. Die Studierenden erhalten direkte Einblicke in das Unternehmen und können gezielt nach Praktikumsplätzen, Tätigkeiten als Werkstudierende, interessanten Arbeitsaufgaben oder aktuellen Stellenangeboten bei Rutronik als einem modernen, innovativen Arbeitgeber im Bereich der embedded Systeme fragen.

Damit führt die embedded world 2023 für die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH das aktuelle Messejahr in puncto Recruiting fort. Das Karriereteam steht bereits für weitere Berufsmessen und Hochschulevents in den Startlöchern, darunter das Meet Master Event an der Hochschule Pforzheim am 20. März 2023 sowie die KIT Karrieremesse der Universität Karlsruhe im Mai diesen Jahres.

Neueste Produkte und Systemlösungen auf der embedded world 2023

Die embedded world ist die internationale Fachmesse für eingebettete Systeme. Unzählige nationale und internationale Aussteller stellen dort Produkte, Dienstleistungen und Lösungen auf dem aktuellen Stand der Embedded-Technologien vor, angefangen von Bauelementen und Modulen, über Betriebs- und Komplettsysteme, Hard- und Software-Design bis hin zu Dienstleistungen eines komplexen Systementwurfs. Zudem berichten bei dem Branchentreffpunkt der Embedded-Szene führende Expertinnen und Experten in Fachvorträgen über die neuesten Trends, Entwicklungen und Forschungsergebnisse im Bereich elektronischer Systeme, Internet der Dinge oder verteilte Intelligenz. Der Fokus liegt in diesem Jahr insbesondere auf den drei Themenschwerpunkten embedded, responsible und sustainable. Der Themenkreis Nachhaltigkeit und die technologischen Herausforderungen komplexer embedded Systeme spielen dabei ebenso eine zentrale Rolle wie ihr Einsatz in funktionskritischen Anwendungsbereichen, die formale und ethische Fragestellungen aufwerfen.

Auch der Broadline-Distributor Rutronik ist auf der IT-Fachmesse vertreten. In Halle 2, Stand 248 zeigen die Expertinnen und Experten leistungsstarke, innovative Produkte von namhaften Herstellern und demonstrieren, wie sich die einzelnen Komponenten in komplexe Systemlösungen einbetten lassen. Neben den neuesten Trends und Produkten in den Bereichen Embedded und Wireless präsentiert Rutronik zum ersten Mal auf der embedded world 2023 das neue Base Board RDK3. Für das Unternehmen bietet die Fachmesse aber nicht allein die Möglichkeit, interessierten Besucherinnen und Besuchern technische Neuentwicklungen und Komplettlösungen vorzuführen, sondern ebenfalls gezielt Studierende und Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger anzusprechen.

Über Rutronik:

Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitenden und mehr als 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.

