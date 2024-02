Stadt Qingdao

"Deutschland in Begegnung mit Qingdao - Zusammen beim Frühlingsfest" wurde erfolgreich in der Partnerstadt Regensburg abgehalten

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Qingdao (ots)

Am 10. Februar (Ortszeit) wurde die "Deutschland in Begegnung mit Qingdao - Zusammen beim Frühlingsfest", die vom Informationsbüro der städtischen Volksregierung von Qingdao initiiert, von CICG Academy of Translation and Interpretation veranstaltet, und von Regensburger Verein für deutsch-chinesische Freundschaft und Kultur mitorganisiert war, in der Partnerstadt Regensburg abgehalten. Der Zweck dieser Veranstaltung ist es, das deutsche Volk chinesische Kulturen im Zusammenhang mit dem Frühlingsfest bzw. Qingdao besser verstehen zu lassen, Qingdao wahrzunehmen und den Einfluss von Qingdao in der deutschen Partnerstadt auszubauen.

Vor der Veranstaltung erlebten die teilnehmenden Ehrengäste chinesische Kalligraphie, wobei sie mit dem Pinsel den chinesischen Schriftzeichen zur Segnung "Fu" schrieben, um ihre guten Wünsche für das Jahr des Drachen auszudrücken und den Bürgern und Bürgerinnen aus der Partnerstadt von Qingdao chinesische Neujahrswünsche auf Chinesisch zu schicken und allen ein frohes neues Jahr sowie viel Erfolg zu wünschen.

Die teilnehmenden Ehrengäste sahen sich gemeinsam das Kurzvideo "Frühlingsfest" an. Durch das Kurzvideo lernten die teilnehmenden Ehrengäste die traditionellen Bräuche des chinesischen Frühlingsfestes kennen: den Gott des Kochens opfern, Neujahrswaren kaufen, Neujahrsegenscouplets schreiben, Plakaten mit Segnungsschriftzeichen anbringen, rote Umschläge versenden und so weiter.

Die teilnehmenden Ehrengäste sahen sich auch das Video von "Stadtlandschaft von Chinas Qingdao" an. Durch das Video hatten die teilnehmenden Ehrengäste ein vorläufiges Verständnis für die Geschichte, Kultur, Wirtschaft und andere Bereiche von Qingdao gewonnen, Qingdaoer wunderschöne Landschaft mit roten Ziegeln und grünen Bäumen, dem blauen Meer und Himmel sowie den einzigartigen Charme der modernen internationalen Metropole genossen.

Die Veranstaltung verteilte auch Werbematerialien, die von der Stadt Qingdao sorgfältig vorbereitet wurden, welche das intuitive Verständnis der Ehrengäste für Qingdao durch Materialien wie Qingdaoer Ansichtskarten, Qingdaoer Haftnotizen und Briefmarken über Qingdaoer Landschaft vertieften.

Original-Content von: Stadt Qingdao, übermittelt durch news aktuell