Lebenswerte Qingdao mit guten Arbeits- und Tourismusumfeldern zielt auf hochwertige Stadt im Buchtgebiet ab

Qingdao

"Charakteristische Meeresmerkmale, vielfältige kulturelle Merkmale, integratives städtisches Milieu, ein hochwertiges Lebensumfeld und glückliche Lebensgefühle sind die grundlegenden Konnotationen von lebenswerter Qingdao mit guten Arbeits- und Tourismusumfeldern im Buchtgebiet". Vor kurzem veröffentlichte Qingdao Daten über die Gesamtsituation und die Zielmaßnahmen zum "Aufbau einer qualitativ hochwertigen und lebenswerten Qingdao mit guten Arbeits- und Tourismusumfeldern im Buchtgebiet" und stellte klar, dass es mit fünf Bereichen wie Stadterneuerung und -aufbau, ökologischer Umweltverbesserung, Kultur- und Tourismusaufbau, Angeboten öffentlicher Dienstleistungen, Revitalisierung und Entwicklung ländlicher Räume begonnen werden sollte, um städtische Funktionen zu vervollständigen und die städtische Qualität zu verbessern.

Bi Weizhun, Direktor Qingdaoer Büro für Wohnungsbau und Stadt-Land-Entwicklung, stellte vor, dass die Einleitung von Stadterneuerung und -aufbau die tatkräftige Erhöhung der städtischen Qualität, die geordnete Verbesserung städtischer Funktionen, die Förderung der städtischen Widerstandsfähigkeit und die Stärkung der städtischen Feinverwaltung, die Koordination und Förderung von der Transformation alter Städte und Dörfer, des Aufbaus kommunaler Einrichtungen der Umwandlung städtischer tiefliegenden Abschnitten insgesamt 18 Schlüsselaufgaben umfasse.

Zum Aufbau einer qualitativ hochwertigen und lebenswerten Qingdao mit guten Arbeits- und Tourismusumfeldern im Buchtgebiet steht die Tauglichkeit der Beschäftigung im Mittelpunkt. Qingdao hat Anstrengungen unternommen, um eine gute Beschäftigungsökologie zu schaffen, indem sie durch Vorzugspolitik die Förderung der Beschäftigung verstärkt, Unternehmen bei der Rettung und Stabilisierung von Arbeitsplätzen unterstützt und die Schlüsselpunkte des politischen Schutzes ins Visier genommen hat. Qingdao bemüht sich, ein politisches System, eine institutionelle Garantie und eine Dienstleistungsunterstützung aufzubauen, die der Beschäftigung und dem Unternehmertum aller Arten von Arbeitnehmern förderlich sind, und zielt darauf ab, jedem Bürger und jeder Bürgerin die Möglichkeit zu geben, einen geeigneten und passenden Arbeitsplatz zu finden, der seinen/ihren eigenen körperlichen Bedingungen, seinem/ihrem Bildungsniveau, seinen/ihren Fähigkeiten usw. entspricht.

Um die Qualität der touristischen Dienstleistungen umfassend zu verbessern, wird Qingdao Maßnahmen zur Förderung des Kulturtourismus ergreifen, die Entwicklung der Kulturwirtschaft fördern, das Angebot an Tourismusprodukten bereichern, den Schutz sowie die Übertragung des immateriellen Kulturerbes erhöhen und die Integration des Kulturtourismus energisch entwickeln. Sie bemüht sich dabei, internationale Küstentourismuszielorte bis 2026 im Wesentlichen fertigzustellen, jährlich 170 Millionen Touristen zu empfangen, ein Gesamttourismuseinkommen von 310 Milliarden Yuan zu erzielen und den Mehrwert der Kulturindustrie über 100 Milliarden Yuan zu steigern. Qingdao wird sich auf die Verbesserung der Qualität der städtischen Tourismusdienstleistungen konzentrieren und ein neues Muster der Tourismusentwicklung realisieren, in dem die touristischen Merkmale von Qingdao vollständig demonstriert werden, Tourismusrouten immer zahlreicher werden und die Vorteile der Integration von Bergen und Meeren, Städten und Buchten vollständig freigesetzt werden.

In der Zukunft wird Qingdao die Stadtentwicklungsorientierung nach dem "Teilhaben" hervorheben, sich an die menschenorientierten, fairen und integrativen Grundprinzipien, grüne Entwicklung und das Systemkonzept halten, eine neue Demonstration von Stadterneuerung und -aufbau, eine neue Form von blauem Himmel, klarem Wasser und reinem Land, ein neues Hochland für den Wohlstand und die Entwicklung des Kulturtourismus, ein neues Zuhause für Bürger und Bürgerinnen bzw. ein neues Bild von schönen und lebenswerten Dörfern schaffen, wo man in Frieden und Zufriedenheit lebt und arbeitet.

