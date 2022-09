sonntag corporate finance

Nachfolgeregelung bei A-Z Dienstleistungen GmbH: Nachfolgekontor begleitet norddeutschen Reinigungs- und Sicherheitsdienstleister beim Verkauf an Astrein Exzellent Gebäudemanagement International GmbH

Wetzlar (ots)

Nachfolgekontor, im Verbund mit sonntag corporate finance eine deutschlandweit führende M&A-Beratungsboutique mit Fokus auf mittelständische Nachfolgen, berät die Gesellschafter der A-Z Dienstleistungen GmbH erfolgreich bei ihrem Verkauf von 100 % der Anteile an die Hamburger Astrein Exzellent Gebäudemanagement International GmbH. Verkäufer sind Ernst Rechter und Georg Zimmermann, die ihre Anteile im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung veräußern. Zimmermann bleibt während der Übergangsphase als Berater an Bord - ebenso verbleibt das bisherige A-Z-Management-Team in ihren bisherigen Rollen im Unternehmen.

A-Z Dienstleistungen GmbH, 2009 gegründet und mit Sitz im niedersächsischen Harpstedt sowie zwei weiteren Standorten in Bremen und Hamburg, ist Anbieter diverser Gebäudedienstleistungen. Mit seinem breit gefächerten Produktportfolio - von Gebäude- und Glasreinigung, Empfangs- und Rezeptionsdiensten bis hin zu maßgeschneiderten Sicherheitsdiensten sowie Hausmeisterservices - bedient der Dienstleistungsspezialist insbesondere Kunden aus den Bereichen Wohnungsgesellschaften sowie Unterhaltung, insb. Theater- und Musicalspielstätten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 60 Mitarbeitende.

Die in Hamburg ansässige Astrein Exzellent Gebäudemanagement International GmbH wurde 1987 gegründet und agiert heute von den beiden Hamburger Standorten aus als deutschlandweiter Spezialist für Gebäudereinigung und Servicedienstleistungen - von Unterhalts-, Hotel-, Fassaden- und Sonderreinigung bis hin zu Hotelservices und Stewarding. Durch langjährige Erfahrung und stetige Weiterentwicklung des Produktportfolios bietet das Unternehmen seinen Kunden maßgeschneiderte Servicelösungen.

Mit der Übernahme der A-Z Dienstleistungen bündeln die beiden Service-Spezialisten nun ihre Kräfte und sind somit ideal positioniert, um den Anforderungen des Marktumfeldes bestmöglich zu begegnen. Zudem ermöglicht der Zusammenschluss die optimale Nutzung von Synergien, insbesondere im Vertrieb sowie die komplementäre Erweiterung des Dienstleistungs-Portfolios. "Wir heißen A-Z Dienstleistungen mit allen Mitarbeitenden herzlich bei uns willkommen", kommentiert Dimitri Root, Geschäftsführer bei Astrein Exzellent Gebäudemanagement International. "A-Z verfügt über ein hervorragendes Branchennetzwerk und einer ausgezeichneten Position im norddeutschen Markt - wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft."

Nach meiner langjährigen Tätigkeit in Vertriebs- und Führungspositionen habe ich A-Z Dienstleistungen gemeinsam mit meinem Mitgesellschafter zu einem deutschlandweit agierenden Unternehmen aufgebaut. Nun ist es an der Zeit, das Wachstum unseres Lebenswerkes in neue, vertrauensvolle Hände zu geben - wir freuen uns, mit Astrein Exzellent Gebäudemanagement International den idealen Partner dafür gefunden zu haben, " so Georg Zimmermann, einer der beiden Gründer und Gesellschafter der A-Z Dienstleistungen GmbH.

"Die Gebäudereinigungsbranche war durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie stark betroffen - das hat zu enormer Unsicherheit im Markt geführt," erklärt Sebastian Wissig, Projektleiter bei Nachfolgekontor. "Durch unser anonymes Bieterverfahren konnte unser Mandant auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten auf einen breit diversifizierten Pool an potenziellen Erwerbern zurückgreifen und sicherstellen, den richtigen Partner für die Weiterführung seines Unternehmens zu finden," so Wissig weiter. "Eine enge, reibungslose Zusammenarbeit im Team ist in Nachfolgeprozessen erfolgsentscheidend - durch unser umfassendes Branchennetzwerk und die enge Zusammenarbeit mit Steuer- und Rechtsberatungen konnten wir die Transaktion für alle Beteiligten erfolgreich abschließen", ergänzt Philipp Panther, Projektmitarbeiter bei Nachfolgekontor.

Über Nachfolgekontor und sonntag corporate finance: Die Nachfolgekontor GmbH ist im Verbund mit der sonntag corporate finance GmbH eines der führenden M&A-Beratungshäuser im deutschen Mittelstand. Das knapp 30-köpfige Expertenteam begleitet mittelständische Unternehmer exklusiv durch den gesamten Verkaufsprozess. "Unsere Aufgabe besteht darin, Lebenswerke zu sichern", lautet das Selbstverständnis. Dabei profitieren die Kunden von einem einzigartigen, mehrfach von der Wirtschaftspresse ausgezeichneten Ansatz, der die Identität ihrer Unternehmen in besonderem Maße schützt. Durch den exzellenten Zugang zum Mittelstand haben sich Nachfolgekontor und sonntag corporate finance auch als starker Partner an der Seite renommierter nationaler und internationaler Großunternehmen und Investoren bei Zukäufen etabliert.

