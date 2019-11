NOVENTI GmbH

Dr. Heeschen neue CHRO von NOVENTI Health SE - Führungsriege von Europas Marktführer komplett

München (ots)

Dr. Verena Heeschen startet ab November 2019 als Bereichsvorstand Personal (CHRO) und vervollständigt die Führungsriege der NOVENTI.

Die internationale Juristin hat in Freiburg und München Rechtswissenschaften studiert und verfügt über vielfältige Erfahrungen in den Bereichen Recht und Personal. Frau Dr. Heeschen war u.a. bei Axel Springer in verschiedenen Positionen tätig und zuletzt als CHRO & Head of Legal beim chinesischen Software- und IT-Unternehmen Neusoft Technology Solutions.

NOVENTI Vorstandsvorsitzender Dr. Hermann Sommer erklärt dazu: "Damit ist unsere Führungsriege als Europas Marktführer komplett. Mit der Berufung von Victor Castro zum Vorstand, dem Start von Dr. Verena Heeschen als Bereichs-vorstand Personal (CHRO) sowie mit unseren bewährten Bereichs-vorständen Sven Bertram für IT (CTO), Dr. Silvio Kusche für Marketing (CMO), Dr. Sven Simons für Kunden und Innovationen (CCIO) und Björn Zeien für Strategie (CSO) sind wir hervorragend für die Transformation der Gesundheitsbranche und für unser weiteres Wachstum als systemrelevanter Gestalter des Gesundheitsmarktes aufgestellt."

Über NOVENTI

Die NOVENTI Group ist marktführend im digitalen Gesundheitsmarkt in Deutschland, Deutschlands größte Apotheken-Warenwirtschaft und mit über 20 Milliarden Euro Rezept-Abrechnungsvolumen Europas größtes Abrechnungs-unternehmen im Gesundheitswesen. Die apothekereigene NOVENTI Group vereint mit ihren rund 2.000 Mitarbeitern und 25 eigenständigen Einzelgesellschaften eine Gemeinsamkeit: Sie agieren alle im Gesundheitsmarkt mit den Kernzielgruppen Apotheken, sonstige Leistungserbringer, Pflegedienste und Ärzte. Sie bietet neben Finanzierungssicherheit die Netzwerk-Plattform, die den wichtigen unternehmensübergreifenden Know-how-Transfer fördert. Daneben agieren die Einzelgesellschaften in ihrem operativen Geschäftsbetrieb unabhängig. Nachhaltigkeit ist eines der Grundprinzipien der Unternehmensstrategie, NOVENTI wurde als klimaneutrales Unternehmen und als "Great Place to Work" ausgezeichnet.

Pressekontakt:

NOVENTI Group

Dr. Silvio Kusche

Bereichsvorstand Marketing (CMO)



FAKTOR 3 AG

Christian Gäbele

PR-Berater

Tel: +49 (040) 67 94 46-6179

E-Mail: noventi@faktor3.de

Original-Content von: NOVENTI GmbH, übermittelt durch news aktuell