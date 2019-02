Ericsson GmbH

Ericsson und Intel zeigen Live-Demo von 4G- und 5G-Dynamic-Spectrum-Sharing auf dem MWC 2019

Düsseldorf (ots)

> In einer Live-Demo wird die einzigartige Spectrum Sharing Software von Ericsson erstmals mit einem Intel-5G-Gerät aktiviert und zeigt, wie 4G- und 5G-Datentraffic gleichzeitig auf dem selben Frequenzträger laufen.

> Die Spectrum-Sharing-Software kann auf Geräten des Ericsson Radio System aktiviert werden, die seit 2015 ausgeliefert wurden.

> Reibungslose und schnelle Netzmigration durch gleichzeitige und dynamische Unterstützung von 4G und 5G.

Ericsson (NASDAQ: ERIC) zeigt auf dem Mobile World Congress 2019 in Barcelona eine Live-Demonstration, bei der das schwedische Unternehmen erstmals die Spectrum Sharing Software mit einem Intel-5G-Gerät aktiviert. Demonstriert wird, dass 4G- und 5G-Datenverkehr gleichzeitig auf der gleichen Trägerfrequenz laufen können.

Die Ericsson Spectrum Sharing Software nutzt intelligente Zeitplanungsalgorithmen und teilt das verfügbare Spektrum zwischen 4G und 5G innerhalb der gleichen Trägerfreguenz dynamisch auf der Grundlage des tatsächlichen Bandbreitenbedarfs auf. Die Lösung ist für alle Geräte des Ericsson Radio System verfügbar, die seit 2015 ausgeliefert wurden.

Per Narvinger, Head of Product Area Networks bei Ericsson, sagt: "Unsere neue Lösung für das Spectrum Sharing ermöglicht es Mobilfunknetzbetreibern, 5G intelligent, flexibel und schnell einzuführen und zu ihren bestehenden 4G-Trägerfrequenzen hinzuzufügen. Mit dieser Innovation von Ericsson können unsere Kunden ihr 5G-Angebot ausbauen und gleichzeitig weiter in 4G investieren, mit der Gewissheit, dass sich diese Investitionen auszahlen, wenn die Zeit gekommen ist, 5G einzuschalten."

In jeder Millisekunde wird die Aufteilung der gleichzeitig benötigten 4G- und 5G-Kapazität individuell angepasst. So wird eine optimale Leistung für jede Mischung von aktiven 4G- und 5G-Geräten im Netz gewährleistet. Dies minimiert Spektrumsverluste und führt zu einer optimalen Leistung für den Endanwender.

Asha Keddy, Corporate Vice President Next Generation and Standards von Intel, sagt: "Diese 5G-Live-Demonstration zum Spectrum Sharing, bei der 4G- und 5G-Datenverkehr gleichzeitig auf derselben Trägerfrequenz laufen, zeigt die enorme Innovationskraft von Ericsson und Intel, um 5G voranzubringen."

Die Live-Demo wird drei Komponenten verwenden: eine 4G- und 5G-fähige Sende- und Empfangseinrichtung aus dem Ericsson Radio System, Intels 5G Mobile Trial Platform und ein kommerzielles 4G-Smartphone. Während des MWC 2019 in Barcelona präsentiert Ericsson diesen Meilenstein in der 5G-Entwicklung live in seinem Demo-Bereich.

