IWK Communication Partner

2004 als Ira Wülfing Kommunikation gegründet: IWK Communication Partner feiert 15-jähriges Jubiläum

München (ots)

IWK Communication Partner, eine der führenden deutschen Kommunikations-Boutiquen für Finanz- und Unternehmenskommunikation, feiert 15-jähriges Jubiläum. Gleichzeitig meldet IWK mit VR Equitypartner ein weiteres renommiertes Private-Equity-Haus als neuen Kunden. Damit setzt sich der Wachstumskurs der 2004 von Ira Wülfing gegründeten PR-Agentur fort. Bereits im vergangenen Jahr konnte IWK neue Kunden aus den Bereichen Private Equity und Venture Capital, eine Wirtschaftskanzlei sowie Player aus dem Start-up-Ökosystem gewinnen.

Gründerin und Inhaberin Ira Wülfing sagt: "Die Agentur ist 15 Jahre am Markt. Unseren Erfolg als Boutique-Agentur verdanken wir dem Vertrauen, das unsere Kunden in uns und unsere Kommunikationsarbeit haben. Allerdings hat sich der Markt in den vergangenen Jahren erheblich gewandelt. Medien arbeiten heute fokussierter und schneller. Zudem haben Private Equity und Venture Capital heute einen ganz anderen Stellenwert. Was gleichgeblieben ist: Gut erzählte Geschichten, enge Netzwerke und eine strukturierte Kommunikation sind entscheidend, um Sichtbarkeit für Kunden zu generieren. Kreative Geschichten machen in der Wirtschaftskommunikationen den Unterschied." IWK setzt seit Gründung auf langfristige Kundenbeziehungen, um nachhaltigen Kommunikationserfolg sicherzustellen. "Mit unserem Experten-Team und einem starken und verlässlichen Netzwerk externer Partner decken wir für unsere Kunden alle Aspekte der Unternehmenskommunikation ab, häufig in der Funktion als externe Kommunikations- oder Media-Relations-Abteilung. Zudem stehen wir aber auch dann mit kommunikativer Schlagkraft bereit, wenn es gilt, zeitkritische und komplexe Projekte schnell und effizient umzusetzen. Das hat maßgeblich zum Erfolg von IWK beigetragen", ergänzt Reinhard Saller, Managing Director bei IWK.

Die Agentur benannte sich 2018 um: Aus Ira Wülfing Kommunikation wurde IWK Communication Partner (www.iwk-cp.com). Aktuell betreut das zehnköpfige IWK-Team um das Managementtrio Ira Wülfing, Reinhard Saller und Florian Bergmann rund 20 Kunden aus Private Equity, Venture Capital, Rechts-, Unternehmens- und Personalberatung sowie Mittelstand und Industrie in allen Aspekten der Wirtschafts- und Finanz-PR sowie der Unternehmenskommunikation. Hierzu zählen unter anderem Equistone, AlixPartners, Bregal Unternehmerkapital, Bayern Kapital, Spencer Stuart und Lutz Abel. Das Fachmedium Mergermarket listet IWK regelmäßig unter den Top-Beratungen für M&A-Kommunikation. In der aktuellen League Table positioniert sich IWK auf Platz zwei der PR-Agenturen nach Anzahl der begleiteten Deals in Deutschland.

Seit dem 1. Mai 2019 ist das renommierte Private-Equity-Haus VR Equitypartner neuer Kunde von IWK Communication Partner. Die Agentur unterstützt das Unternehmen künftig bei allen Aspekten der Public Relations und der Pressearbeit. VR Equitypartner ist eine Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, und zählt seit rund 45 Jahren zu den führenden Eigenkapitalgebern für mittelständische Familienunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben Wachstums- und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel bietet VR Equitypartner gleichermaßen Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzanine-Finanzierungen an. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 100 Beteiligungen mit einem Investitionsvolumen von 500 Mio. Euro.

http://iwk-cp.com/management-iwk-communication-partner/

Link: Das dreiköpfige IWK-Geschäftsleitungsteam: Gründerin und Managing Partner Ira Wülfing (Mitte), Managing Director Dr. Reinhard Saller (links) und Director Florian Bergmann (rechts)

Über IWK Communication Partner

IWK Communication Partner ist eine 2004 gegründete inhabergeführte Kommunikationsagentur mit Sitz in München. IWK ist vorwiegend auf Unternehmenskommunikation in den Bereichen Private Equity, Venture Capital, Professional Services, Unternehmensberatungen, Wirtschaftskanzleien und Non-Profit-Organisationen spezialisiert. In diesen Segmenten verfügt das zehnköpfige IWK-Team durch die langjährige Betreuung namhafter Kunden über besondere Expertise und Kompetenzen. Die Agentur deckt die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation ab. Zum Leistungsportfolio gehören Strategische Kommunikationsberatung, Wirtschafts- und Finanzkommunikation, Media Relations, Krisen- und Change-Kommunikation, Corporate Publishing, Eventkonzeption und Medientraining.

Pressekontakt:

IWK Communication Partner

Ira Wülfing, Dr. Reinhard Saller

T: +49 89 2000 30 30

E: ira@iwk-cp.com, reinhard.saller@iwk-cp.com

Original-Content von: IWK Communication Partner, übermittelt durch news aktuell