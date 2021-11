Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Procter & Gamble startet Pflanzung von 25.000 Bäumen mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Sachsen e.V.

Als Beitrag zum Klimaschutz investiert Procter und Gamble in Schutz und Erhalt natürlicher Lebensräume überall auf der Welt. Unter anderem hat Procter & Gamble im letzten Jahr 25.000 Bäume an die Organisation Arbor Day Foundation (ADF) gespendet. Letzten Samstag sind im Rahmen der Kampagne #GemeinsamStärker mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Sachsen e.V. und mit den Bürger:innen der Stadt Eilenburg in der Nähe von Leipzig bei schönstem Herbstwetter die ersten 6.000 Bäume im Stadtwald Eilenburg gepflanzt worden. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Sachsen ist der deutsche Partner im weltweiten Aufforstungsnetzwerk der ADF.

Durch das Wiederbewaldungsprojekt wird die Entwicklung eines klimastabilen, standortsgerechten und multifunktionalen Mischwaldes im Stadtwald von Eilenburg gefördert. Der Zukunftswald erfüllt dabei vielfältige Aufgaben: er ist Erholungsort für die Bürger, und Lebensraum für unzählige Lebewesen Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, wird bei der Baumartenwahl auf Vielfalt gesetzt: Stieleiche, Traubeneiche, Vogelkirsche, Spitzahorn, Flatterulme, Hainbuche, Winterlinde und Esskastanie kommen zum Einsatz. Bereits vorhandene Naturverjüngung, beispielsweise von Birke, Bergahorn, Eichen oder Eschen werden dabei natürlich belassen. Da noch unklar ist, wie sich die Natur durch den Klimawandel entwickelt, werden auch nichteinheimische Baumarten wie Roteiche und Douglasie gepflanzt, welche nach wissenschaftlicher Erkenntnis auch mit geringeren Niederschlagsmengen wachsen können.

Damit die Wälder ein vielfältiger Lebensraum und Nahrungsquelle für verschiedenste Lebewesen sein können, werden weitere Naturschutzmaßnamen durch den ansässigen Förster umgesetzt. So wird ein Waldrand aus Hartriegel, Weißdorn, Gem. Traubenkirsche, Holzbirne und Wildapfel angelegt. Dieser bietet vielen Vogelarten Unterschlupf und ihre Blüten sind wichtige Nahrungsquelle für Insekten. Auch Teile des stehenden Totholzes bleiben als wichtiges Habitat erhalten.

Wiederbewaldungsprojekte sind ein wichtiger Baustein eines aktiven Natur-, Arten- und Klimaschutzes. Insbesondere die Region um Leipzig bedarf hier eines hohen Engagements, da sie zu den am wenigsten bewaldeten Gebieten Deutschlands gehört. Zudem haben die durch die Effekte des Klimawandels ausgelösten geringeren Niederschläge und höheren Temperaturen die vorhandenen Bäume geschwächt. Die ehemaligen Nadelholzreinbestände aus Fichte, Lärche und Kiefer waren deshalb anfällig gegenüber Insektenbefall und wurden durch den massiven Borkenkäferpopulationen zerstört.

"Wir sind stolz, gemeinsam mit diesen starken Partnern im Stadtwald von Eilenburg ein so großes Wiederbewaldungsprojekt beginnen zu können und so zu unserem Ziel der Etablierung klimastabiler und standortangepasster Wälder in Sachsen aktiv beizutragen", so der Landesvorstand der SDW Sachsen, Norbert Schmid.

Informationen zum Engagement im Bereich Nachhaltigkeit von Procter & Gamble finden Sie unter Umweltschutz und Nachhaltigkeit | Procter & Gamble (pg.com)

Nachhaltigkeitsaktivitäten im Rahmen der Initiative #GemeinsamStärker finden Sie unter #GemeinsamStärker für den Klimaschutz (for-me-online.de)

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland

Über #GemeinsamStärker

#GemeinsamStärker führt das Engagement von P&G für das Gemeinwohl in Corona-Zeiten aus dem Jahr 2020 fort. P&G ruft dazu auf, gemeinsam zu handeln und Zeichen des Guten zu setzen - für gesellschaftliches Engagement, für Gleichstellung und für mehr Nachhaltigkeit. Konkret wird P&G insgesamt 21 Leitprojekte begleiten und mit Spendengeldern unterstützen. P&G lädt alle Mitarbeiter:innen, Partner und Interessierte ein, als Teil der #GemeinsamStärker-Gemeinschaft selbst aktiv zu werden und durch individuelle Zeichen des Guten für mehr Mitmenschlichkeit im Alltag zu sorgen (www.for-me-online.de/gemeinsamstaerker).

Über Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Sachsen

Der Landesverband Sachsen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) wurde 1990 gegründet. Die SDW ist ein anerkannter Naturschutzverband der seine gemeinnützige Arbeit auf ehrenamtlich tätige Mitglieder stützt. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Wald mit seinen vielfältigen Funktionen zu schützen, zu mehren und für die kommenden Generationen zu erhalten. Er will mit seinem Wirken zur Erhöhung des Stellenwertes des Waldes in der Gesellschaft beitragen und vor allem die junge Menschen durch waldpädagogische Angebote für Natur und Umwelt sensibilisieren. Mehr unter www.sdw-sachsen.de.

Über Arbor Day Foundation

Die 1972 gegründete Arbor Day Foundation hat sich zur größten gemeinnützigen Mitgliederorganisation entwickelt, die sich dem Pflanzen von Bäumen widmet und mehr als eine Million Mitglieder, Unterstützer und geschätzte Partner hat. Seit 1972 wurden mehr als 400 Millionen Bäume der Arbor Day Foundation in Nachbarschaften, Gemeinden, Städten und Wäldern auf der ganzen Welt gepflanzt. Unsere Vision ist es, anderen zu helfen, Bäume als Lösung zu verstehen für viele der globalen Probleme wie Luft- und Wasserqualität, Klimawandel, Entwaldung, Armut und Hunger.

Als eine der größten Naturschutzstiftungen der Welt informiert und motiviert die Arbor Day Foundation durch ihre Mitglieder, Partner und Programme Interessengruppen und Gemeinden auf der ganzen Welt, sich an ihrer Mission des Pflanzens, Pflegens und Wertschätzung von Bäumen zu beteiligen. Weitere Informationen finden Sie unter arborday.org.

