Die erste transparente Formel von Head & Shoulders - für eine sanfte, porentiefe Reinigung der Kopfhaut

An leises Schuppengeriesel auf unserer Kleidung oder heimliches Kopfkratzen müssen wir jetzt keine Gedanken mehr verschwenden. Denn Head & Shoulders packt diese Kopfhautprobleme an der Wurzel und stoppt sie ein für alle Mal. Gleich drei neue Varianten bieten mit der innovativen Deep Clean Technologie bis zu 72 Stunden Schutz vor fettiger Kopfhaut, Juckreiz* und Schuppen**. Die neue, transparente Formel enthält den pflegenden und schuppenreduzierenden Wirkstoff Pirocton-Olamin, ist klinisch erprobt und dermatologisch getestet sowie frei von Phosphaten, Silikonen, Paraffinen und SLS. Sie ist so konzipiert, dass sie tief in die Poren der Kopfhaut eindringt, um diese sanft, aber effektiv zu reinigen - für bis zu 100 % schuppenfreies Haar***. Die drei neuen Deep Clean Shampoos "Fettige Kopfhaut", "Kopfhaut Detox" und "Juckende Kopfhaut" sorgen für eine tiefengereinigte Kopfhaut und hinterlassen ein sauberes Gefühl. Darüber hinaus leisten sie auch einen Beitrag zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks: Alle Flaschen sind recycelbar und bestehen zu vierzig Prozent aus recyceltem Plastik.

Kopfhautprobleme sind ein weitverbreitetes Problem, das häufig zum Stigma wird. Dr. Patricia Ogilvie, dermatologische Beraterin für Head & Shoulders, räumt mit dem gängigen Vorurteil auf, dass Kopfhautprobleme und Schuppen ein Zeichen mangelnder Hygiene seien: "Etwa die Hälfte aller Menschen weltweit hat die genetische Prädisposition dafür, Kopfhautprobleme und Schuppen zu entwickeln. Bei der Entstehung von Kopfhautproblemen und Schuppen spielen lediglich drei Faktoren eine wichtige Rolle: der Pilz Malassezia Globosa, den jeder Mensch auf dem Kopf hat, der Talg unserer Kopfhaut, von dem sich dieser Pilz ernährt, und das dadurch entstehende Nebenprodukt, die Ölsäure."

Gerät die Talgproduktion auf der Kopfhaut außer Kontrolle, können Poren verstopfen. Reste von Stylingprodukten und Staub verschärfen die Lage - ein Paradies für Bakterien. Im Gesicht entstehen dann Pickel, die aus dem Gleichgewicht geratene Kopfhaut reagiert nicht selten mit fettiger Kopfhaut, Juckreiz* oder gar Schuppen**. Neben verstopften Poren vermehrt sich der Pilz Malassezia Globosa durch eine erhöhte Talgproduktion ungebremst und verschärft so die Situation. Daher ist es wichtig, das überschüssige Öl von der Kopfhaut zu entfernen und die Haarfollikel gründlich zu reinigen, um die natürlichen Öle und den pH-Wert der Kopfhaut auszugleichen. Die Reinigung der Kopfhaut verjüngt und erneuert die Haarfollikel und schafft so eine perfekte Umgebung für das Haarwachstum.

Die Mission von Head & Shoulders ist es seit mehr als sechzig Jahren, die Welt von Kopfhautproblemen und Schuppen zu befreien, sodass jede*r selbstbewusst durchs Leben gehen kann. Jetzt hat Head &Shoulders mit der innovativen Deep Clean Technologie eine Formel entwickelt, die bis zu 72 Stunden Schutz gegen fettige Kopfhaut, Juckreiz* und Schuppen** bietet. Die transparente, milde und gleichzeitig effektive Formel ist so konzipiert, dass sie bis in den Follikelbereich der Poren auf der Kopfhaut eindringt, um Stylingrückstände, Staub, Talg und Ölsäure zu binden und mit der Haarwäsche zu entfernen. Die Deep Clean Shampoos wurden für alle entwickelt, die sich eine Tiefenreinigung der Kopfhaut wünschen. Alle drei Varianten enthalten eine effektive und gleichzeitig sanfte Formulierung mit dem pflegenden und schuppenreduzierenden Wirkstoff Pirocton-Olamin sowie Zitrus, Meeresmineralien oder Pfefferminze.

Die neuen Head & Shoulders Deep Clean Shampoos sind ab sofort in den folgenden Varianten erhältlich:

- Deep Clean Fettige Kopfhaut Oil-Control mit Zitrus reinigt fettiges Haar und fettige Kopfhaut, 250 ml, UVP**** 3,95 EUR - Deep Clean Kopfhaut Detox Die Formulierung mit Meeresmineralien sorgt für eine porentiefe Reinigung der Kopfhaut, 250 ml, UVP**** 3,95 EUR - Deep Clean Juckende Kopfhaut Die Formulierung mit Pfefferminze beruhigt juckende Kopfhaut (aufgrund von Schuppen), 250 ml, UVP**** 3,95 EUR

Mit den drei neuen Deep Clean Varianten kann sich jede*r den Kopf von Kopfhautproblemen und Schuppen frei machen und selbstbewusst - ohne störendes Kopfkratzen oder gar Schuppengeriesel - durchs Leben gehen.

