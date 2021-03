Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Testsieg für den Swiffer Staubmagneten bei Stiftung Warentest

Der Swiffer Staubmagnet (Starterkit) überzeugt im Test der Stiftung Warentest mit dem Qualitätsurteil "gut" (1,7) und ist damit Testsieger. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "test" (04/2021) hat Stiftung Warentest 10 Staubwedel untersucht. Der Swiffer Staubmagnet glänzt in der Bewertung vor allem in den Bereichen Staubentfernen auf glatten Oberflächen und Staubhalten.

Der Swiffer Staubmagnet hat die Tester von Stiftung Warentest mit seiner Putzleistung überzeugt. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "test" (04/2021) küren sie das Swiffer Starterkit mit der Note "gut" (1,7) zum Testsieger unter 10 untersuchten Staubwedeln. Im Praxistest überzeugt der Swiffer vor allem beim Staubentfernen auf glatten Oberflächen und Staubhalten nach dem Putzen. "Der Swiffer Staubmagnet hält den eingesammelten Schmutz sogar als Einziger insgesamt sehr gut fest", schreiben die Tester.

Informationen zum Swiffer Staubmagneten

Der Swiffer Staubmagnet kann mehr. Mit seinen Tüchern nimmt er zuverlässig Schmutz, Staub und Haare auf. Mit ihm lassen sich auch schwer erreichbare Stellen erreichen und zuverlässig vom Staub befreien.

Die Swiffer Staubmagnet-Tücher bestehen aus besonders flauschigen Fasern, die ihre Form verändern können. Dank seiner speziellen Beschichtung und der Staubmagnet-Technologie nehmen sie Staub und Haare spielend leicht und besonders gut auf und schließen diese im Inneren ein: Einfach Staubmagnet-Tuch vor dem Einsatz aufschütteln, damit es seine volle Wirkung entfalten kann.

Einsatz von Recyclingmaterial in Swiffer Tüchern

Den größten Teil des ökologischen Fußabdrucks von Einweg-Staubtüchern aus Vlies macht der darin verarbeitete Kunststoff aus. Swiffer arbeitet deshalb intensiv daran, mehr Recyclingmaterial für seine Tücher zu verwenden. Seit Februar 2021 enthalten die Tücher des Swiffer Staubmagneten 33 % Recyclingmaterial - ein Novum in dieser Kategorie. Swiffer hat dadurch nicht nur die Menge an neuem Kunststoff verringert, der für die Tücher eingesetzt wird, sondern auch die Nachfrage nach recyceltem Kunststoff erhöht - und die Steigerung der Rezyklatnachfrage ist einer der kritischen Aspekte bei der Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft.

Die Kreislaufwirtschaft ist ein erklärtes Ziel der EU, um Materialien ressourcenschonender zu nutzen und CO2 zu sparen. Ein entscheidender Parameter dabei ist, dass das Material, das als Sekundärrohstoff gewonnen wird, tatsächlich auch wiederverwendet wird. Indem Swiffer recyceltes PET verwendet, trägt die Marke dazu bei, den Absatzmarkt für Rezyklat zu vergrößern.

Effizient swiffern

- Bitte erst schütteln: Das Swiffer Staubmagnet-Tuch vor dem ersten Gebrauch aufschütteln; so stellen sich die flauschigen Fasern auf und entfalten ihre volle Wirkung. - Mehrmals verwenden: Das Swiffer Staubmagnet-Tuch nimmt Schmutz, Staub und Haare zuverlässig auf und schließt diese sicher ein; es kann verwendet werden, bis es Schmutz nicht mehr aufnehmen kann. - Effizient gegen Staub: Der Swiffer Staubmagnet ist perfekt geeignet für den gründlichen Hausputz ebenso wie das effiziente Putzen zwischendurch; einfach swiffern, während man z. B. in einer Warteschleife hängt.

Swiffer im Handel

Swiffer Starter-Kit mit Handstück und drei Tüchern: UVP* 3,29 Euro

Packung mit neun Nachfülltüchern: UVP* 5,99 Euro

Weitere Informationen finden Sie unter www.swiffer.de.

* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

