INTERGEO FEIERT ÜBERZEUGENDES COMEBACK

Die INTERGEO platziert sich in Essen als weltweit führende Plattform für Geospatial-IT. Denn Digitalisierung braucht Geoinformation. Nach drei Tagen EXPO und CONFERENCE ist das internationale Event für die Geospatial-Community heute erfolgreich zu Ende gegangen.

Die INTERGEO EXPO und CONFERENCE beweist erneut: Sie ist die weltweit führende Geospatial-Plattform. Digitalisierung braucht Geoinformationen! Das unterstreichen die Kennzahlen der heute erfolgreich zu Ende gegangenen internationalen Leitveranstaltung für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement.

Mit 457 Ausstellern aus 31 Ländern, rund 14.000 Fachbesuchern aus 102 Ländern, knüpft die INTERGEO wieder an die Erfolge vor der Corona-Pandemie an. Das internationale Vortragsprogramm mit mehr als 120 Speakern hat über 1.000 Konferenzteilnehmer*innen nach Essen gebracht. "Die Ergebnisse übertreffen unsere Erwartungen deutlich. Wir sind sehr froh, mit dem Live-Event endlich wieder viele Menschen in den Austausch zu bringen", erklärt Prof. Dr. Hansjörg Kutterer, Präsident des Veranstalters DVW e.V., Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement. Auch Ausstellervertreter*innen zeigten sich vom Besucherandrang hoch erfreut. Die INTERGEO EXPO 2022 fand zudem hybrid statt. Die digitale Veranstaltung nutzten 1.800 Besucher*innen, die nicht nach Essen reisen konnten.

Aussteller sowie Messe- und Kongressteilnehmer*innen betonten gleichermaßen, wie sehr sie den intensiven, persönlichen Fachaustausch und die positive Netzwerkatmosphäre genossen haben. "Die Menschen haben die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, um ihr Netzwerk zu pflegen, neue Kontakte zu gewinnen und Lösungen der Geospatial-Branche live zu erleben. Die diesjährige INTERGEO ist der Beweis: Wir sind im Aufbruch in die post-pandemische Zeit", so Kutterer.

DIE BRANCHE LIEFERT ANTWORTEN

Die INTERGEO ist eine elementare und unverzichtbare Kommunikationsplattform im Zentrum wichtiger gesellschaftlicher Fragen. Geospatial-IT liefert dabei Basisinformationen für räumliche Darstellung und Analysen, auf denen zukunftsorientierte Lösungsansätze beruhen.

Einen besonderen Fokus legten die Veranstalter in diesem Jahr auf Digitale Zwillinge. Digitale Zwillinge gelten heute als die Werkzeuge, um statische und dynamische bis hin zu Echtzeitinformationen zu vereinen und als Spiegelbild der Realität wichtige Aufgaben zu erfüllen. Maßgeblich für das Gelingen der Digitalisierung von Stadt, Land und Raum sind Kooperation, Kollaboration und das Teilen von Informationen. "Digital Twins bieten Daten- und faktenbasierte Informationen für nachhaltige Entscheidungen. Das ist gerade heute in einer Umgebung hoher Komplexität elementar", so Kutterer.

Zu den weiteren Schwerpunkten der INTERGEO gehörten in diesem Jahr Smart Cities, Building Information Modelling (BIM), Nachhaltigkeit, Mobilität und Klimawandel.

"Der Klimawandel betrifft jeden von uns. Wir müssen ihm begegnen, und wir sind in der Lage dazu. Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement bringen die Tools mit, um mit den Auswirkungen des Klimawandels umzugehen. Künftige Entscheidungen müssen auf der Basis verlässlicher Modellierungen getroffen werden", so Kutterer.

EXPO INTERNATIONAL UND STARK AUFGESTELLT

In drei Messehallen zeigten 457 Unternehmen aus 31 Ländern ihre Produkte und Lösungen. Die EXPO präsentierte wieder das gewohnt breit aufgestellte Portfolio der Wachstumsbranche Geospatial-Industrie. Neben terrestrischer Erfassung und luftgestützten Lösungen wie Drohnen, stellten Aussteller auch automatisierte Lösungen zur Erfassung des Raums vor. Geoinformationssysteme und BIM-Lösungen demonstrieren ihre Potenziale in der Datenanalyse, Monitoring und Entscheidungsunterstützung.

Internationale Konzerne zeigten genauso Flagge wie der Mittelstand und Start-ups. "Wir freuen uns sehr über die drei neuen Gemeinschaftsstände aus der chinesischen Provinz Zhejiang, aus Südkorea und der Ukraine", so Daniel Katzer, Geschäftsführer des EXPO-Organisators HINTE Expo & Conference GmbH. Das Feedback der ausstellenden Wirtschaft war durchweg positiv. Auf zwei Stages präsentierten Aussteller praxisorientierte Anwendungen. "Die Stages waren durchgängig voll besetzt. Besucher*innen haben großes Interesse an anwendungsorientiertem Content und Best-Practice-Lösungen für ihren beruflichen Alltag gezeigt", so Katzer.

Der Bedarf am Netzwerken ist nach zwei Jahren riesig. Aussteller und Besucher*innen kamen in großer Zahl zur INTERGEO CityNight am Dienstagabend. Der Mittwochabend stand bis spät in die Nacht im Eindruck der legendären Ausstellerabende.

NACHWUCHS, FÖRDERUNG, IMPULSE

Der DVW arbeitet intensiv daran, die Geobranche bekannter zu machen und ihre Potenziale insbesondere dem Nachwuchs aufzuzeigen. Erstmals hat Prof. Kutterer auf der INTERGEO den neu geschaffenen "DVW-Zukunftspreis" verliehen. Ausgezeichnet werden damit bahnbrechende Ideen von überragender interdisziplinärer und gesellschaftlicher Bedeutung. Das Projekt "Connected Urban Twins" mit den beteiligten Städten Hamburg, Leipzig und München konnte die Premiere für sich entscheiden. Zur Nachwuchsförderung verlieh der DVW den "INTERGEO Next Generation Science and Geoinnovation Award". Damit zeichnet die INTERGEO herausragende Pitches zu Nachwuchsarbeiten aus. Diesjähriger Gewinner Steffen Becker vom Karlsruher Institut für Technologie wurde für seine Masterarbeit zum Verkehrsmonitoring mit Drohnen ausgezeichnet.

Mit der "Challenge Robotic Laserscanning" setzt der DVW einen Impuls für die Automation terrestrischer Vermessung. "Autonomes Scannen wird kommen. Wir wollen den Unternehmen die Möglichkeit bieten, dem Publikum ihre Anwendungen zu präsentieren", so Christiane Salbach, Geschäftsführerin der DVW GmbH. Die Unternehmen Hexagon, Riegl und Trimble nutzten die Gelegenheit, um ihre autonom arbeitenden Laserscanninglösungen live einzusetzen und die Ergebnisse vorzustellen. "Wir betrachten diese Challenge als Auftakt und freuen uns auf die Weiterentwicklung im nächsten Jahr", so Christiane Salbach.

BERLIN KANN KOMMEN

Schon jetzt hat sich ein großer Teil der Aussteller ihre Präsenz auf der INTERGEO 2023 in Berlin gesichert. "Bereits vor Ort haben viele Aussteller für das kommende Jahr gebucht. Wir blicken erwartungsvoll auf Berlin. Die Branche gewinnt mit der Digitalisierung an Bedeutung. Das spiegelt sich in einem Branchenwachstum, vielen neuen Start-ups und einem innovativen Unternehmensumfeld wider", so der EXPO-Verantwortliche Katzer.

"Kommen Sie nach Berlin! Als führende Plattform der Geospatial-Community geben wir der Digitalisierung mit Geoinformation in Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft eine Plattform für die Live-Kommunikation", so Kutterer für den DVW.

IM NÄCHSTEN JAHR FINDET DIE INTERGEO VOM 10. BIS 12. OKTOBER 2023 IN BERLIN STATT.

