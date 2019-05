ClassPass

ClassPass expandiert nach Europa und startet nun auch in Deutschland

Das weltweit führende Fitness Startup ClassPass forciert seine internationale Expansion und startet heute auch in Deutschland. Ab sofort können Mitglieder zunächst in Berlin und München unterschiedliche Kurse in allen Partnerstudios ganz flexibel in der App buchen, ohne dabei langfristige Verträge abschließen zu müssen. Ein dreistufiges Mitgliedschaftsmodell bietet dabei einen flexiblen Zugang auf das gesamte Sportangebot von ClassPass. Zum Auftakt in Deutschland können sich neue Mitglieder in einem kostenlosen Probemonat von dem weitreichenden Fitness- und Wellnessangebot überzeugen.

Flexibles Fitness-Modell durch globales Credit-System

Im Vergleich zu anderen Anbietern basiert die Mitgliedschaft bei ClassPass auf einem Credit-System, mit dem Nutzern alle angebotenen Kurse in allen Studios offenstehen, und das nicht nur in der eigenen Stadt, sondern weltweit. Gegen eine monatliche Gebühr erwerben die Mitglieder eine feste Anzahl an Credits, um damit ihr persönliches Sportprogramm zusammenstellen zu können. Dies geht ganz unkompliziert über eine App. Jeder Kurs kostet den Nutzer eine bestimmte Anzahl an Credits - was je nach Verfügbarkeit, Häufigkeit und Beliebtheit der Studios oder Kurse variiert - und muss im Vorfeld fest gebucht werden.

Auf der ganzen Welt trainieren

ClassPass hat mittlerweile fast 19,000 Partnerstudios in 16 Ländern. Erworbene Credits können für das gesamte global verfügbare Sportangebot genutzt werden, sodass die Mitglieder auch im Urlaub nicht auf ihren Lieblingssport verzichten müssen. Die große Auswahl an Studios ermöglicht es den Mitgliedern zwischen Yoga, Boxen, Radfahren, Pilates, CrossFit, Tanzen und vielem mehr zu wählen. Zum Deutschlandstart konnten Studios wie zum Beispiel Ride Bln, BeCycle, Peace Yoga, Adidas RUNBASE, blackBIKE, Studio Lagree, SYPC, UN1T und Bi PHiT gewonnen werden.

ClassPass plant, in den kommenden Wochen weitere Fitness- und Wellness Studios in sein Partnernetzwerk aufzunehmen, darunter auch Massagen, Spa-Behandlungen und Akupunktur. Zudem wird ClassPass noch in diesem Jahr in weitere deutsche und europäische Städte expandieren und damit das Angebot weiterhin ausbauen.

"Wir freuen uns sehr, nun endlich auch in Deutschland loszulegen. Deutschland ist ein sportbegeisterter Markt und wir sehen im Bereich Gruppen-Fitness noch großes Wachstumspotenzial. Wir wollen mit unserem Angebot einen echten Mehrwert bieten und die Leute dazu animieren, mehr für Ihre Gesundheit zu tun" so ClassPass CEO Fritz Lanman zum Launch in Deutschland. "Unsere Mitglieder bekommen eine Fitness-Mitgliedschaft zu einem erschwinglichen Preis und Dank unseres globalen Credit-Systems eine ganz neue Flexibilität bei der Kursauswahl. Schon jetzt konnten wir hier in Berlin und München mehr als 300 Partnerstudios gewinnen und werden das Classpass-Netzwerk sukzessive ausbauen."

Ab sofort ist die ClassPass-App auf iOS und Android verfügbar. Unter www.classpass.com/try/germany erhalten neue Mitglieder für kurze Zeit den ersten Monat komplett kostenfrei - ohne Langzeitbindung.

Das deutsche Credit-Preismodell

· EUR29 für 25 Credits · EUR49 für 45 credits · EUR89 für 95 Credits

Der kostenlose Probemonat entspricht dem Premiummodell mit 95 frei verfügbaren Credits.

Über ClassPass

ClassPass wurde im Jahr 2013 gegründet und ist heute das global führende mitgliedschaftsbasierte Fitnessnetzwerk. Mit über 19.000 Partnern in 16 Ländern weltweit verbindet ClassPass die Mitglieder mit einer Vielzahl von Fitness-Erlebnissen, darunter Yoga, Radfahren, Pilates, Barre, Laufen, Krafttraining, Tanz, Sport, Videos und vieles mehr. Mit seiner Technologie und maschinellem Lernen verbindet das Unternehmen dynamisch über eine Million Fitnesskurse mit seinen sportbegeisterten Nutzern durch ein nahtloses Buchungserlebnis. ClassPass wird als eines von Forbes's Next Billion Dollar Startups genannt.

