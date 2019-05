BOAR Distillery im Schwarzwald

Der Gin Weltmeister kommt aus dem Schwarzwald: BOAR Gin ist der höchstprämierte Gin der Welt

Bad Peterstal, Schwarzwald (ots)

Die Geschichte einer kleinen Familienbrennerei im Schwarzwald klingt fast wie ein Märchen: Seit 1844 werden hier in einem kleinen Tal edelste Brände in Handarbeit hergestellt. Jetzt erregt ihr Gin weltweit große Aufmerksamkeit.

Auf der ganzen Welt wird BOAR Gin aus dem Schwarzwald bei renommierten Wettbewerben mit Goldmedaillen ausgezeichnet. Die deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) verleiht Gold und bescheinigt ihm der beste Gin unter den Deutschen zu sein. Bei den Global Spirit Awards in Las Vegas wird BOAR Gin zum besten Gin und zur besten klaren Spirituose der Welt gekürt. In New York wird die BOAR Destille erst vor kurzem zur "Distillery of the Year" gewählt.

Die Traditionsbrennerei beschreitet geschmacklich und qualitativ neue Wege in der Herstellung edler Destillate. Sie veredelt und harmonisiert ihren BOAR Gin mit dem mineralstoffreichen Gebirgsquellwasser und dem seltenen Schwarzwälder Trüffel. Dieser weltweit einzigartige Herstellungsprozess verleiht diesem London Dry Gin ein mild-komplexes Aromenprofil und eine besondere Identität.

Schon 2011 machte ein kleiner Affe den Schwarzwald als Genussregion weltweit bekannt. Jetzt kommt einer der besten Gins der Welt erneut aus dem Schwarzwald und überzeugte bis heute in 34 internationalen Wettbewerben auf vielen Kontinenten die Juroren.

"Wir brennen in unserer Schwarzwald-Destille noch mit Herz, Hand und Holz aus dem eigenen Wald" erzählt Markus Kessler, der Ur-Ur-Urenkel von Andreas Kessler, der seine Brennerei vor 175 Jahren gründete.

Namensgeber und Ikone des BOAR Gin ist ein echter Ureinwohner aus den unberührten Wäldern des Schwarzwalds - der wildlebende Keiler (das männliche Wildschwein; engl. BOAR).

Auszug der Auszeichnungen in Gold + Platin Frankfurt International Trophy 2019 - Großes Gold - Bester London Dry Gin World Spirits Competition San Francisco 2017 - Gold New York Spirits Competition 2018 - Distillery of the Year DLG - Gold 2018 + 2019 (Black Edition) DLG - Bester Spirituose Kategorie Gin 2018 + 2019 (Black Edition) Meininger International Spirit Award 2018 - Gold Global Spirits Awards Las Vegas 2017 - Doppelgold Global Spirits Awards Las Vegas 2017 - Bester Gin Global Spirits Awards Las Vegas 2017 - Beste klare Spirituose SIP Awards USA 2018 - Platin Concours de Lyon 2018 - Gold (Black Edition) Frankfurt International Trophy 2018 - Gold CWSA Hong Kong2018 - Doppelgold Los Angeles Spirits Competition 2017 - Gold New York Spirits Competition 2018 - Gold World Spirit Awards Wien 2017 - Gold

Historie

Der Trüffel: Die wertvollste Zutat aus dem Schwarzwald

Der Schwarzwälder Burgunder Trüffel, einer der wertvollsten Bodenschätze nicht nur in der heutigen Zeit. Schon im 19. und 20. Jahrhundert blühte der innereuropäische Handel mit den Schwarzwälder Pilzen, gleichauf mit den noch heute bekannteren, südeuropäischen Sorten Perigord und Alba. Vor allem jüdische Kaufleute verdienten damals mit dem wertvollen Erdenpilz Ihren Lebensunterhalt. Die Vorkommen waren immens, die Bedingungen im Schwarzwald ideal.

Doch das NS-Regime verbot im Reichsnaturschutzgesetz 1935 die Suche und den Handel mit dem wildwachsenden Trüffel und entzog damit vielen Juden ihre damalige Ertragsgrundlage. Der Trüffel geriet dadurch in unseren Breiten in Vergessenheit.

Die Gesetze aus der NS-Zeit stehen bis heute in den Landesnaturschutzgesetzen Baden-Württembergs - ein historisches Überbleibsel, das immer noch Wirkung zeigt. Denn nach wie vor ist die Trüffelsuche verboten. Lediglich die Ernte aus kultiviertem Anbau auf Trüffel-Plantagen ist mittlerweile legal möglich.

