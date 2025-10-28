IVB Neue Medien GmbH

Opley Leads. Ein Kontakt, viele Chancen. So flexibel war Beratung noch nie

Herford (ots)

Finanzleads.com stellt mit Opley einen offenen Beratungsansatz vor, der Exklusivität und Regionalität zusammenführt. Opley ist die Antwort auf den Bedarf moderner Finanz- und Versicherungsberatung. Ein Kontakt, mehrere mögliche Richtungen im Vertrieb, gesteuert durch die Expertise des Beraters.

Was ist neu?

Opley, der offene Beratungsansatz, statt starrer Produktzuordnung ermöglicht Opley, das Gespräch dynamisch zu entwickeln. Finanzprodukte von Vorsorge über Versicherung bis Bausparen sind in der Beratung möglich.

Was ist Opley?

Opley steht für offene Kontakte im exklusiven Einzelverkauf und für regionale Steuerung. Jeder Lead wird einmal vergeben, Gebiete lassen sich per PLZ und Radius präzise definieren. So bleiben Zuständigkeiten eindeutig und Doppelansprachen werden reduziert.

Wofür ist das relevant?

Mehr Abschlusswege in einem Gespräch und kurze Wege vor Ort. Berater sprechen Menschen im eigenen Umfeld an und entscheiden situativ, welcher Bedarf Priorität hat. Das erhöht die Effizienz und stärkt die Beziehung vom Erstkontakt an.

Übliche Probleme im Markt: starre Produkt-Leads, Überschneidungen in der Ansprache, fehlende Regionalität und Compliance-Risiken. Gefragt sind flexible Beratung, klare Gebietsregeln und transparente Herkunft.

Die Lösung sind Opley Leads, ein offener Kontakt, thematisch vom Berater lenkbar.

Drei Kernpunkte:

Offenheit - mehrere Beratungsanlässe aus einem Lead. Exklusiver Einzelverkauf - jeder Kontakt wird einmal vergeben. Regionalität - PLZ-/Radius-Steuerung für lokale Termine.

Compliance & Qualität: Opley-Leads stammen aus eigenem Netzwerk, ohne Gewinnspiele und ohne Spam, DSGVO-konform. Transparenz gehört zum Konzept für eine klare Herkunft und klare Zuständigkeit.

"Mit Opley geben wir Beratern Kontrolle über Thema, Gebiet und Timing zurück", sagt das Team von Finanzleads.com.

Mehr Informationen und kostenlosen Verfügbarkeitscheck unter finanzleads.com.

Original-Content von: IVB Neue Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell