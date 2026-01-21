SENEC GmbH

SENEC startet prognosebasiertes Laden: intelligente Steuerung des Heimspeichers senkt Stromkosten

SENEC.PowerPilot berücksichtigt beim intelligenten Speicherladen automatisch Prognosedaten für PV-Erträge und Stromverbräuche sowie dynamische Strompreise

Zwei intelligente Modi - solaroptimiert und preisoptimiert - erhöhen die Wirtschaftlichkeit sowie die Batterielebensdauer und helfen, die Netzauslastung zu reduzieren.

SENEC bietet eine neue Funktion für seine PV-Heimspeicher: prognosebasiertes Laden. Damit wird der Stromspeicher automatisch dann be- und entladen, wenn es für Verbraucher*innen am günstigsten ist - basierend auf individuell erstellten Prognosen zum erwarteten Solarertrag, den Stromverbrauch sowie aktuellen Strompreisen.

Möglich macht das der SENEC.PowerPilot. Er ist das fest im Speicher verbaute Heim-Energie-Management-System (kurz: HEMS) und steuert die Stromerzeugung und den Verbrauch im Haushalt. Das prognosebasierte Laden ist ab sofort für den SENEC.Home P4 verfügbar. Für das Speichermodell E4 folgt der Release in den kommenden Monaten.

"Wer zuhause einen PV-Heimspeicher installiert, möchte damit seine Stromkosten reduzieren. Das prognosebasierte Laden verbindet private Stromerzeugung mit smarter Datennutzung. So können sich unsere Speicher intelligent an der tatsächlichen Erzeugungsleistung und am Verbrauch ausrichten und die Kosten optimieren", erklärt Herbert Schein, CEO von SENEC. "Mit dieser neuen Funktion machen wir das Energiemanagement noch einfacher und effizienter. Gleichzeitig leisten die Heimspeicher damit einen Beitrag zur Energiewende", so der branchenerfahrene CEO.

Solaroptimiertes und preisoptimiertes Laden

Hinter dem prognosebasierten Laden stecken zwei intelligente Lademodi: Das solaroptimierte Laden stellt insbesondere in den Sommermonaten sicher, dass die Batterie schonend mit eigenem Solarstrom geladen wird und möglichst viel davon direkt genutzt wird. Gleichzeitig kann so die Abregelung der PV-Anlage aufgrund von Netzüberlastungen vermieden werden. Das preisoptimierte Laden hilft hingegen vor allem in den Wintermonaten, die Stromkosten zu senken. In Kombination mit einem dynamischen Stromtarif lädt der Speicher dann vor allem in den preislich günstigen Phasen, insbesondere bei Nacht. Beide Modi lassen sich einfach über die SENEC.App aktivieren. Die Verbraucher*innen müssen dann nichts weiter einstellen; das System passt sich automatisch an die jeweiligen Bedingungen an.

Paul Krause, Produktmanager bei SENEC, erklärt: "Viele Menschen wollen ihren Solarstrom noch effizienter nutzen, ohne sich mit technischen Details beschäftigen zu müssen. Genau das leistet unser neues Feature mit dem prognosebasierten Laden. Der SENEC.PowerPilot erkennt automatisch, wie viel Sonne kommt, wie sich die Preise entwickeln und wie viel Energie im Haushalt voraussichtlich gebraucht wird. Das System denkt voraus - und macht das Energiesparen damit so einfach wie noch nie."

Längere Batterielebensdauer und optimierte Netzauslastung

Neben geringeren Stromkosten bietet prognosebasiertes Laden aber noch weitere Vorteile. Die Funktion erhöht auch die Lebensdauer der Batterie. Da der Speicher seltener über lange Zeiträume vollständig geladen ist, werden die Batteriespeicherzellen geschont. Durch die Reduzierung der Einspeiseleistung während Spitzenlastzeiten trägt das prognosebasierte Laden zusätzlich zur Entlastung des Stromnetzes bei.

Auch eine Untersuchung der HTW Berlin und des Karlsruher Instituts für Technologie von 2025 kommt zu dem Ergebnis, dass Speichersysteme mit Prognosefunktionen höhere Einsparungen erzielen, Eigenverbrauch besser ausschöpfen und Netze entlasten, indem Ladezeiten in sonnenreiche oder preisgünstige Zeitfenster verschoben werden. Die Ergebnisse bestätigen, dass intelligente Steuerung nicht nur Komfort bietet, sondern ein entscheidender technologischer Faktor für die Energiewende ist.

Besonders profitieren Haushalte mit hohen PV-Leistungen, dynamischen Tarifen oder zusätzlichem Verbrauch, zum Beispiel durch E-Mobilität oder Wärmepumpe. Hier ermöglicht prognosebasiertes Laden einen besonders effizienten Einsatz vorhandener Erzeugungsleistung und der Nutzung von dynamischen Strompreisen.

Über SENEC

Seit 2009 entwickelt die SENEC GmbH in Leipzig intelligente Stromspeichersysteme und speicherbasierte Energielösungen. Mit SENEC.360 bietet das Unternehmen ein abgestimmtes und leistungsstarkes Ökosystem zur nachhaltigen Rundum-Eigenversorgung bestehend aus: Stromspeicher (SENEC.Home), Solarmodulen (SENEC.Solar), virtuellem Stromkonto (SENEC.Cloud) sowie E-Auto Ladestation (SENEC.Wallbox). Mit dem SENEC.PowerPilot als HEMS-Plattform bietet das Unternehmen ein umfassendes Energiemanagement, das Verbraucher*innen mehr Unabhängigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit ermöglicht. Die Marke SENEC zählt inzwischen europaweit zu den führenden Anbietern für innovative Energie- und Speicherlösungen rund um Einfamilienhäuser - mit mehr als 150.000 verkauften Systemen und einem starken Beratungsnetzwerk. Weitere Informationen unter www.senec.com

