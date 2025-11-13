Zweisam

Zweisam feiert gemeinsam mit Natascha Ochsenknecht Selbstbestimmung, Intimität und neue Perspektiven auf Lust jenseits der 50

"Attraktivität hat nichts mit Alter zu tun, sondern mit Freiheit - der Freiheit, zu begehren, zu fühlen und sich selbst treu zu bleiben. Lust ist kein Privileg der Jugend. Sie ist eine Haltung zum Leben - und die hört nie auf." -Natascha Ochsenknecht, Schauspielerin & Co-Host von Pleasure Unlocked

Nach dem Erfolg der Scheidungsparty von Sue Giers mit Zweisam und der Aufklärungskampagne "Sexier denn je. Sicherer als früher." in Zusammenarbeit mit der Initiative LIEBESLEBEN des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit richtet Zweisam, die Dating-Plattform für Menschen über 50, den Blick erneut auf ein Thema, über das lange geschwiegen wurde: Lust, Nähe und Selbstbestimmung im Alter.

Anlässlich des Singles Day am 11.11. lud Zweisam zu einem besonderen Abend nach Hamburg: Pleasure Unlocked - A Zweisam Soirée. Auf St. Pauli kamen rund 25 geladene Tastemaker, Key Opinion Leader, Pressevertreter*innen und inspirierende Persönlichkeiten 50+ zu einer außergewöhnlichen Aphrodisiac Dining Experience zusammen. Der Abend stand im Zeichen von Offenheit, Neugier und Selbstbestimmung - und feierte jene Generation, die Lust und Intimität neu definiert.

Zwischen den Gängen teilten Natascha Ochsenknecht, Sexualberaterin Mignon Kowollik und G50 UNLEASHED-Gründer Detlef Arnold ihre Perspektiven auf Freiheit, Körperlichkeit und Verbundenheit. Pleasure Unlocked wollte nicht provozieren, sondern inspirieren - sinnlich, humorvoll und zutiefst menschlich.

Gesellschaft im Wandel - Lust, Gesundheit und Selbstbestimmung jenseits der 50

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen: Regelmäßige sexuelle Aktivität im späteren Leben geht über das Thema Lust hinaus - sie kann positive Effekte auf die Gesundheit haben, etwa ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen*. Gleichzeitig wandelt sich das Bild dieser Lebensphase. Die Generation 50+ steht heute für Stärke, Aktivität und Neugier - und sie wächst: In weniger als fünf Jahren wird nahezu jede*r Zweite in Deutschland über 50 Jahre alt**. Mit einem Altersmedian von 46,8 Jahren gehört Deutschland zu den "ältesten" Ländern der Welt**. Menschen über 50 prägen unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht: Sie stehen für Erfahrung, Engagement und Lebensfreude - und sie werden immer zahlreicher. In weniger als fünf Jahren wird nahezu jede*r Zweite in Deutschland über 50 Jahre alt sein**, mit weiter steigender Tendenz infolge des demografischen Wandels.

Trotz ihrer zentralen Rolle werden Themen, die diese Generation bewegen, oft übersehen oder nicht ausreichend angesprochen. Die aktuelle Zweisam-Studie*** 2025 zeigt: Für 83 % der Singles über 50 ist Sexualität ein wichtiger Bestandteil von Beziehung und Nähe, nur 17 % halten sie für unwichtig. 58 % wünschen sich mehr Aufklärung, während 14 % das Vorurteil stört, Intimität spiele "in ihrem Alter" keine Rolle mehr. Und obwohl sich 52 Prozent der Befragten von der Gesellschaft gesehen und verstanden fühlen, bleibt der Wunsch nach echter Repräsentation groß - auch in den Bereichen Dating, Liebe und Körperlichkeit.

Diese Zahlen zeichnen ein deutliches Bild: Die Generation 50+ lebt ihre zweite Lebenshälfte mit Selbstbewusstsein - und mit Lust auf Nähe, Erfahrung und Selbstbestimmung.

Stimmen einer Generation - über Freiheit, Lust und Verbindung

Die Gespräche des Abends zeigten, wie vielfältig die Perspektiven auf Liebe und Sexualität jenseits der 50 heute sind - offen, selbstbestimmt und voller Lebensfreude.

"Mit dem Älterwerden verändert sich unsere Lust. Sie wird nicht weniger, sondern oft reicher und tiefer", sagt Mignon Kowollik, Sexualberaterin und Expertin für Frauengesundheit. "Ab 50 geschieht sexuell etwas mit uns: Wir kennen uns und unseren Körper besser, wissen klarer, was wir wollen und was nicht. Viele erleben in dieser Lebensphase positive Überraschungen: mehr Selbstvertrauen, mehr Gelassenheit und mehr Freude an der eigenen Sexualität. Sexualität ab 50 bedeutet, den Druck von außen loszulassen und sich auf das zu konzentrieren, was sich wirklich gut anfühlt."

Auch Detlef Arnold, Initiator von G50 UNLEASHED, betonte die gesellschaftliche Bedeutung dieser Haltung: "Die Generation 50+ ist nicht nur zahlenmäßig stark - sie ist aktiv, digital und anspruchsvoll. Sie gestaltet den Diskurs mit, anstatt ihn zu überlassen. Diese Zielgruppe sucht nach Marken, die sie ernst nehmen - und Zweisam beweist, dass Sichtbarkeit, Relevanz und Lebensfreude keine Frage des Alters sind."

Für Anna Robbert, Global Marketing Director von Zweisam, ist Pleasure Unlocked mehr als eine Veranstaltung: "Mit Zweisam möchten wir Themen sichtbar machen, über die lange geschwiegen wurde - von Neuanfängen nach einer Scheidung bis hin zu Lust und sexueller Gesundheit jenseits der 50. Unsere Community zeigt uns jeden Tag, wie aktiv, neugierig und lebensfroh Menschen über 50 sind. Genau das feiern wir mit Pleasure Unlocked.

