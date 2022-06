Delta bringt neue DC-Ladestation „Slim 100" für platzkritische Anwendungen auf den Markt

Delta Electronics

Delta, ein weltweit führender Anbieter von Energie- und Wärmemanagementlösungen, hat die Markteinführung der SLIM 100 Ladestation, einer neuen hocheffizienten DC-Kompaktstation in robuster und kompakter Bauweise, angekündigt. Die Ladestation bietet eine maximale DC-Ladeleistung von 100 kW, einen Spitzenwirkungsgrad von > 96 Prozent und erfüllt die Anforderungen des deutschen Eichrechts[1]. Die Slim 100 Ladestation ermöglicht gleichzeitiges DC- und AC-Laden von drei Fahrzeugen mit bis zu 50 kW DC (2x) und 22 kW AC (1x).Die Stellfläche wurde um 55 Prozent zu vergleichbaren Produkten verkleinert. Mit einer Stellfläche von nur 892 x 444 mm und einem vandalismussicheren Gehäuse eignet sich das Modell ideal für platzkritische Anwendungen im öffentlichen Raum wie beispielsweise Parkplätze-/häuser, Tankstellen oder innerstädtische Ladepunkte.

Vincent Lin, Senior Director of e-Mobility & Smart Energy Solutions Business Development, Delta EMEA, sagte zur Produkteinführung: „Die Beliebtheit von Elektrofahrzeugen steigt, da Autofahrer allmählich deren Leistung, Nachhaltigkeit und Umweltvorteile erkennen. Nichtsdestotrotz ist der verfügbare Platz für neu zu installierende Ladeinfrastruktur begrenzt, insbesondere in Städten. Das SLIM 100 Modell stellt eine Antwort auf den wachsenden Bedarf an leistungsstarken und dennoch kompakten Ladestationen, die die Anforderungen einer Vielzahl von Benutzeranwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen erfüllen, dar."

Effizienter Ladeservice und vollständige Ökosystem-Integration

Mit dem SLIM 100 können bis zu drei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden. Es stehen zwei Ladeanschlüsse für DC-Schnellladevorgänge mit bis zu 100 kW (2x 50 kW) und ein Ladeanschluss für das Laden mit Wechselstrom mit bis zu 22 kW zur Verfügung. Die dynamische Leistungszuweisung minimiert die Ladezeit für Nutzer und ermöglicht einen erhöhten Durchsatz an Fahrzeugen.Vor dem Hintergrund dramatisch steigender Energiepreise in Europa kommt dem hohen Spitzenwirkungsgrad von > 96 Prozent eine besondere Bedeutung zu. Dieser führt zu einer signifikanten Kosteneinsparung über die Betriebszeit. Weitere Einsparpotenziale auf Standortebene lassen durch die Einbindung in ein übergeordnetes Lastmanagement erzielen. Für diesen Zweck verfügt der SLIM 100 über eine integrierte Modbus-TCP-Schnittstelle sowie eine Funktion zur Bereitstellung von Blindleistung.

Das SLIM 100 Modell unterstützt OCPP 1.5S/1.6J einschließlich Web-Socket und TLS. Per Modem (2.5G/3G/4G) oder Ethernet lässt sich die Ladestation flexibel an externe Backend-Systeme anbinden.Außerdem steht eine duale Modemverbindung für den gleichzeitigen Zugriff über CPO- und Service-Backend zur Verfügung. Auch Autocharge (MAC-basierte Authentifizierung) und Plug & Charge nach ISO 15118-2 werden unterstützt.

Flexible Installation und optimale Bedienbarkeit

Im Gegensatz zu vielen Schnellladestationen auf dem Markt benötigt das SLIM 100 Modell weder viel Platz noch ein großes Montageteam. Dadurch werden die Projektierungs- und Installationskosten insgesamt gesenkt. Das geringe Gewicht von nur 200 kg erleichtert sowohl den Transport als auch die Handhabung auf der Baustelle. Zum Bewegen der Ladestation wird kein Kran benötigt. Dadurch wird sichergestellt, dass derSLIM 100 an Orten installiert werden kann, die für Kräne unzugänglich sind(zum Beispiel unterirdische Parkbereiche). Mit einer Höhe von nur 1,6 m muss in Städten keine Baugenehmigung beantragt werden, wodurch die Planungsphase verkürzt wird. Für zusätzlichen Komfort und Benutzerfreundlichkeit bietet das SLIM 100 Modell verschiedene Authentifizierungsmöglichkeitenwie Kreditkarte, OCPP und RFID-Leser. Über das integrierte 7-Zoll-LCD-Display werden alle nutzerrelevanten Informationen zum Ladevorgang angezeigt. Mit wetter- und vandalismusgeschütztem Gehäuse (IP55/IK10, Display IK08) und weitem Temperaturbereich von -25°C bis +50°C ist der SLIM 100 ideal für den Außenbereich. Der Seitenzugang ermöglicht die Installation in Nähe zu Wänden. Die tiefe Anordnung der Benutzerelemente gemäß den Vorgaben der DIN 18040 ermöglicht eine barrierefreie Nutzung der Ladestation.

Ders SLIM 100 bietet einen attraktiven und schnellen Ladeservice bei minimalem Platzbedarf. Das gleichzeitige Laden von bis zu drei Fahrzeugen und die dynamische Leistungszuweisung minimieren die Ladezeit für Nutzer. Die Ladestation ist kosteneffizient und einfach an Standorten mit begrenztem Platzangebot zu errichten und wird eine wichtige Rolle dabei spielen, den zunehmenden Bedarf an Schnellladepunkten zu decken.

Über Delta

Delta wurde 1971 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Temperaturmanagementprodukten mit einem erfolgreichen Portfolio an intelligenten Energiesparsystemen und -lösungen in den Bereichen Industrieautomation, Gebäudeautomation, Telekommunikation, Rechenzentrumsinfrastruktur, Aufladung von Elektrofahrzeugen, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Energieanzeige, um die Entwicklung einer intelligenten Fertigung und nachhaltiger Städte zu fördern. Als erstklassiger gesellschaftlicher Akteur mit der Mission, „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft zu bieten", nutzt Delta seine Kernkompetenz in der hocheffizienten Leistungselektronik und sein Geschäftsmodell mit Fokus auf ESG-Kriterien, um wichtige Umweltthemen wie den Klimawandel anzugehen. Delta versorgt seine Kunden über seine Vertriebsniederlassungen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Fertigungsstätten an knapp 200 Standorten auf fünf Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene internationale Auszeichnungen und große Anerkennung für seine Geschäftserfolge, innovativen Technologien und sein Engagement für ESG-Themen erhalten. Seit 2011 wurde Delta bereits elf Jahre in Folge auf dem DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indizes gelistet. Im Jahr 2020 wurde die Unternehmensführung von Delta zudem vom Carbon Disclosure Project (CDP) mit zwei A-Ratings für ihren maßgeblichen Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit ausgezeichnet und für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette zum Supplier Engagement Leader ernannt.

