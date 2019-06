hellofootage.com

In bester Verfassung - wie die Fußballhelden des DFB auf den Punkt vorbereitet werden

Köln (ots)

Die heiße Phase der Länderspiele beginnt für Deutschlands beste Fußballer und Fußballerinnen nicht erst, wenn auf dem Rasen der Ball rollt. Schon Wochen davor taktet ein Expertenteam fast alle Prozesse, von der Logistik über die Leistungssteuerung bis zur mentalen Vorbereitung.

Auch das Thema optimale Ernährung wird dabei immer wichtiger. So arbeitet der DFB heute mit Ernährungspartnern und Sterneköchen zusammen, damit die Speicher der Stars am Tag X optimal aufgefüllt sind. Wir zeigen, welche Maschinerie vor dem Anpfiff entscheidender Spiele in Gang gesetzt wird.

