Ahornsirup aus Kanada / Natürlicher Genuss für die ganze Familie

Ahornsirup - gerade Familien entdecken dieses reine und unverfälschte Naturprodukt für sich als alternatives Süßungsmittel. Er beschert Groß und Klein köstliche Geschmackserfahrungen und zeichnet sich obendrein durch eine Fülle wertvoller Inhaltsstoffe aus. "Ahornsirup ist ein durch und durch natürliches Lebensmittel, das in Maßen genossen Kindern und Erwachsenen gleichermaßen gut tut", bestätigt Heike Lemberger, Ernährungsberaterin am Institut für Sport- und Bewegungsmedizin in der Universität Hamburg.

Mehr denn je hat Ahornsirup heute seinen festen Platz in unserer Ernährung. Ob im Müsli oder Joghurt, in Sauce oder Suppe - neben der geschmacklichen Vielfalt machen seine milde Süße und seine gesundheitsfördernden Eigenschaften ihn so beliebt. "Reiner Ahornsirup besitzt einen geringeren Kaloriengehalt als herkömmlicher Haushaltszucker", erläutert Heike Lemberger Zudem ist das Naturprodukt rein pflanzlich und überzeugt durch ein breites Spektrum an natürlichen Aromen. "Als süßes Extra für Jung und Alt ist Ahornsirup klar die erste Wahl."

Der Sirup, der aus dem Saft des Zuckerahorns gewonnen wird, enthält zahlreiche wertvolle Substanze. Dazu gehören Vitamine wie Vitamin B2 und Spurenelemente wie Kupfer und Mangan, aber auch 67 sekundäre Pflanzenstoffe sowie der Ballaststoff Inulin. Einige von ihnen wappnen unsere Zellen gegen die Angriffe sogenannter freier Radikale. Andere haben entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften. So ist das in Ahornsirup nachgewiesene Inulin ein Ballaststoff mit verdauungsfördernder Wirkung. Er sorgt für ein gesundes und ausgewogenes Darmmikrobiom und stärkt somit das Immunsystem[1].

Beim Geschmack bietet Ahornsirup übrigens je nach persönlicher Vorliebe Auswahl: Es gibt vier Sorten, die nach Farbe und Geschmacks klassifiziert sind. Während Erwachsene häufig die dunklen und kräftigen Varianten schätzen, bevorzugen andere Familienmitglieder helle und milde Sorten. Wir lieben es eben süß. Umso wichtiger, schon bei Kindern auf die natürliche Süße des Ahornsirups zu setzen.

Energiequelle für Körper und Geist in Schule und Beruf

Ahornsirup in deutschen Küchen: absolut rein und natürlich

Praktische Ahornsirup-Tipps für Groß und Klein auf www.ahornsirup-kanada.de

- Lässt die Konzentration nach, z.B. im Schul- oder Büroalltag: Einfach einen Löffel Ahornsirup mit einem Naturjoghurt naschen, der gibt neue Energie. - Probieren Sie doch auch einmal einen Kaffee oder Espresso, gesüßt mit Ahornsirup! - Kenner wissen: Eine Prise Salz rundet süße Gerichte ab. Umgekehrt gibt auch die Süße des Ahornsirups herzhaften Gerichten den richtigen Pfiff. - Beim Salatdressing darf Ahornsirup im Dressing nicht fehlen...

