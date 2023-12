Kingdom of Saudi Arabia - Ministry of Culture

Saudi-Arabien ehrt Musiker Tariq Abdulhakim mit eigenem Kulturzentrum in Dschidda

Erstes Zentrum für historische Musik im Land

Das saudi-arabische Kultusministerium wird in Kürze das Tariq Abdulhakim Center (TAHC) in Dschidda eröffnen. Ziel des Zentrums ist es, das musikalische und immaterielle Kulturerbe Saudi-Arabiens zu bewahren, zu fördern und zu feiern. Das TAHC umfasst ein Museum, das an den großen saudischen Musiker, Pädagogen und Sammler Tariq Abdulhakim (~1920-2012) erinnert, sowie spezialisierte Forschungs- und Archiveinheiten.

Das Museum befindet sich in Al-Balad, dem historischen Viertel von Dschidda, das 2014 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Es ist dem Leben des legendären Komponisten und Musikers Abdulhakim gewidmet und zeigt seltene Artefakte und persönliche Gegenstände, die dem TAHC vom Kultusministerium zur Verfügung gestellt wurden. Das Museum zeigt auch Bild- und Tonmaterial von Abdulhakim bei der Aufführung seiner Kompositionen sowie Interviews mit prominenten Kulturschaffenden, die ihn kannten und seine Karriere begleitet haben. Als Hommage an Abdulhakim wird das Museum sein Vermächtnis fortführen und seine Leidenschaft für Musik und Musikerziehung in Saudi-Arabien ehren, indem es öffentliche Veranstaltungen, Live-Auftritte, Festivals, Ausstellungen und innovative Musikkurse für alle Altersgruppen organisiert.

Die Forschungs- und Archiveinheiten widmen sich der Bewahrung, Dokumentation, Analyse und Wiedereinführung der saudischen Musik, Kunst und des immateriellen Erbes. Sie befinden sich an verschiedenen Orten in Dschidda und umfassen Bücher, Papiere und Medien, die ursprünglich Tariq Abdulhakim gehörten und vom Kultusministerium für das TAHC erworben wurden. Durch das Sammeln, Bewahren und Zugänglichmachen von Materialien und Feldaufnahmen, die Unterstützung wissenschaftlicher Forschung, das Angebot von Workshops und die Organisation einer Vielzahl von Seminaren und Konferenzen fördern diese Abteilungen das Wissen, das kulturelle Bewusstsein und die Wertschätzung saudischer und regionaler Musik.

