Forschungspreis Zahnmedizin 2019 verliehen: Zirkonimplantate haben Biss

Privatdozent Dr. Dr. Jonas Lorenz vom Universitätsklinikum Frankfurt/Main erhält Forschungspreis in Varna

Varna (ots)

Am Samstag, den 30. März 2019, erhielt Privatdozent Dr. med. Dr. med. dent. habil. Jonas Lorenz von der Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie des Universitätsklinikums Frankfurt am Main den Forschungspreis Zahnmedizin. Die Verleihung fand im Festival- und Kongresszentrum im bulgarischen Varna statt. Eingereicht waren insgesamt zwölf hochkarätige wissenschaftliche zahnmedizinische Arbeiten, die von einer unabhängigen Fachjury unter der Leitung von Dr. Dr. Regina Schindjalova begutachtet wurden. Die in der renommierten Fachzeitschrift Clinical Implant Dentistry and Related Research publizierte Arbeit von Privatdozent Jonas Lorenz mit dem Titel "Prospektive Langzeituntersuchung zu Zirkonimplantaten: Patientenzufriedenheit, klinische und mikrobiologische Parameter" (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cid.12720) wurde jetzt mit dem mit 3.000 Euro dotierten Forschungspreis für Zahnmedizin ausgezeichnet.

Vor mehr als 200 Zahnärzten und Dentalfachpersonal nahm der Preisträger den Forschungspreis von Dr. med. dent. Ivan Peev, Implantologe der Swiss Dentaprime Zahnklinik in Varna, entgegen. Die Dentaprime-Zahnklinik in Varna verleiht seit dem Jahr 2014 den Forschungspreis der Zahnmedizin für eine herausragende wissenschaftliche Arbeit, die sich schwerpunktmäßig mit der zahnärztlichen Implantologie befasst und im abgelaufenen Jahr in einer renommierten Fachzeitschrift veröffentlicht wurde.

Swiss Dentaprime Zahnklinik

Die Swiss Dentaprime Zahnklinik ist ein internationales Kompetenzzentrum für Implantologie und implantatgetragenen Zahnersatz in der Hafenstadt Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Swiss Dentaprime steht für Präzision, Zuverlässigkeit und Qualität in der Zahnmedizin mit der Spezialisierung auf Zahnimplantologie. Darüber hinaus steht Swiss Dentaprime vor allem für eine Revolution in der Versorgung von Zahnimplantatpatienten. Ist bisher eine perfekte, implantologische Versorgung mit sehr hohen Kosten verbunden, ermöglicht das Dentaprime-Konzept durch einen hochmodernen, voll digitalisierten Work Flow eine Kostenreduzierung um rund 60 Prozent. Dies ermöglicht Zahnimplantation für den komplett zahnlosen Kiefer als Regelversorgung und nicht als Ausnahme. Die Swiss Dentaprime Zahnklinik macht schöne feste Zähne für alle Patienten erschwinglich - zunächst im bulgarischen Varna sowie London und bald auch in ganz Europa. Das Qualitätsmanagement der renommierten Swiss Dentaprime Zahnklinik in Varna ist vom TÜV Nord zertifiziert. Der Dentaprime-Patient profitiert von einem Rundum-Service. Vom ersten telefonischen Kontakt über die Reiseplanung bis hin zur Behandlung und Nachsorge übernimmt das Dentaprime-Team für seine Patienten praktisch alles.

